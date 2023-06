Terremoto in Italia: Evacuazioni e preoccupazione nelle zone colpite - Controcopertina

Una scossa di magnitudo 3.7 ha colpito Poggibonsi, con conseguenze significative in diverse città

La popolazione allerta e gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 ha scosso il centro Italia, suscitando grande preoccupazione tra i cittadini. L’epicentro è stato individuato nel comune di Poggibonsi, in provincia di Siena. Gli effetti del sisma sono stati avvertiti anche in altre zone, come Firenze, e sono state adottate misure di evacuazione per garantire la sicurezza dei residenti.

Evacuazioni e gente in strada: La reazione alla scossa tellurica

La popolazione di Poggibonsi, Siena, Firenze e Arezzo ha sentito chiaramente il movimento tellurico e la paura ha prevalso in tutto il territorio colpito. La scossa si è verificata alle 12:19 del 28 giugno, a una profondità di 10 chilometri e a soli 4 chilometri a nord-est di Poggibonsi. Di fronte a questa situazione, sono state prese decisioni immediate per proteggere i cittadini.

Evacuazione della Torre del Mangia a Siena e crollo di intonaci nel battistero del Duomo

Come misura precauzionale, è stata avviata l’evacuazione della Torre del Mangia a Siena. Il comune ha dichiarato che questa decisione è stata presa per evitare qualsiasi rischio. Il presidente della regione Toscana, Giani, ha confermato il monitoraggio della situazione a seguito del terremoto. Alcuni intonaci del battistero del Duomo di Siena hanno ceduto, portando alla chiusura di alcune strade nel centro storico per controlli ulteriori. Fortunatamente, non si sono verificati danni gravi e nessuna persona è rimasta ferita.

Chiusura dei musei comunali a Siena per la sicurezza

Come misura di sicurezza, i musei comunali di Siena rimarranno chiusi per l’intera giornata del 28 giugno e il 29 giugno. Questo riguarda in particolare il Museo Civico, il Museo dell’Acqua e la Torre del Mangia.

Questo evento mette in evidenza l’importanza della prontezza e dell’adozione di misure preventive per garantire la sicurezza dei cittadini durante situazioni di emergenza come i terremoti.