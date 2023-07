Terremoto in Rai: Cambiamenti nei Tg Nazionali e Arriva un Nuovo Addio

La Rai è di nuovo al centro dell’attenzione con una serie di cambiamenti e addii che stanno scuotendo il panorama televisivo italiano. Dopo i recenti casi di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, un altro nome si aggiunge alla lista degli ‘addii’ di eccellenti conduttori televisivi.

Cambiamenti nei Tg Nazionali

La direzione dei Tg nazionali è al centro del “valzer dei vicedirettori” che sta cambiando il volto della televisione pubblica. Gianmarco Chiocci, direttore dei Tg1, ha confermato al timone Costanza Crescimbeni, Grazia Graziadei e Maria Luisa Busi, ma il nome di Bruno Luverà è ancora incerto e potrebbe essere sostituito da Senio Bonini.

Scossone nel Tg2

Al Tg2, una delle novità più attese è l’arrivo di Alfonso Samengo, attualmente vicedirettore di Rai Parlamento. Resterebbero confermati Carlo Pilieci, Maria Antonietta Spadorcia, Massimo D’Amore e Fabrizio Frullani. Nel frattempo, la direzione del Tg3 sotto Mario Orfeo sembra non subire grandi cambiamenti, ad eccezione di una notizia molto discussa riguardante Maurizio Mannoni, conduttore di Tg3 Linea Notte.

L’addio di Maurizio Mannoni

Dopo una pausa di 150 giorni per le ferie arretrate, Mannoni sembra essere pronto a lasciare la scena. Secondo le prime indiscrezioni, la pensione potrebbe iniziare da aprile 2024. Il nome del suo sostituto è ancora avvolto nel mistero, ma il pubblico italiano rimane in trepidante attesa per scoprire chi sarà il prossimo volto al timone di Tg3 Linea Notte.

Le polemiche e la cancellazione

Recentemente, Mannoni è stato al centro di controversie per alcune dichiarazioni in merito a un episodio di cronaca nera. Dopo le accese polemiche suscitate dall’episodio, la Rai ha deciso di cancellare il programma, secondo le voci riportate dal sito Dagospia.

La Rai sta attraversando un momento di profonde trasformazioni, ma solo il tempo dirà quali saranno gli esiti di questi cambiamenti e quali nuovi volti si affacceranno sul panorama televisivo italiano. Restate sintonizzati per le prossime conferme e novità.