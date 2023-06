Tina Cipollari Svela i Nomi: Sarà il Pubblico d'Accordo? - Controcopertina

Una dichiarazione esplosiva è giunta da Tina Cipollari riguardo a Uomini e Donne e ciò che riserverà la prossima edizione del celebre dating show di Maria De Filippi. Su un profilo social è stata posta una domanda specifica sui prossimi tronisti del programma, accompagnata dalle immagini di alcuni ex protagonisti che potrebbero aspirare al trono. Tuttavia, la risposta dell’opinionista è stata sorprendente.

Negli ultimi giorni, Tina Cipollari è stata al centro di voci riguardanti il suo futuro all’interno di Uomini e Donne. Si vocifera che dopo la fine della sua relazione, Tina abbia il desiderio di tornare a giocare il ruolo di dama e speri di trovare la sua anima gemella. Tuttavia, al momento non vi sono conferme ufficiali e nemmeno notizie sulla sua vita privata, poiché l’opinionista sembra essere sparita dai social da un po’ di tempo.

Tina Cipollari si scaglia contro Uomini e Donne

La domanda sul famoso programma Mediaset è stata posta dalla pagina Instagram Uominiedonneufficiale, la quale ha mostrato le foto di ex corteggiatori che potrebbero diventare futuri tronisti. Tina Cipollari, tuttavia, sembra non gradire nessuno dei nomi circolati e ha praticamente stroncato questi ex volti di Uomini e Donne. Scopriamo insieme chi sono questi aspiranti tronisti e cosa ha esattamente affermato la donna.

Sono state pubblicate le foto di Carlo e Andrea, ex corteggiatori di Nicole, insieme a quelle di Alessandra del trono di Luca Daffrè, Alessio Campoli di Lavinia, e Alice e Carola di Federico. Il quesito era il seguente: “Chi vorreste vedere sul trono a settembre?”. Tina Cipollari ha espresso la sua opinione dicendo: “Spero nessuno”. Quindi, preferirebbe vedere nuovi volti anziché coloro che hanno già partecipato al programma nella stagione precedente.

Diversi follower hanno invece espresso le loro scelte, con opinioni molto diverse: “Tutti tranne Carola”, “Senza ombra di dubbio Carlo e Alice”, “Alice, Carlo ed Alessandra”, “Ma anche gente nuova perché queste sono sempre minestre riscaldate”.