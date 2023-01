Tiziana Ferrario chi è? Età, altezza, marito, figlio e vita privata

Tiziana Ferrario è una nota giornalista che opera nel settore da decenni, essendo stata dipendente dell’emittente Rai e autrice di diverse opere letterarie. È anche la fondatrice di Tg ragazzi (poi Gt ragazzi), l’unico telegiornale per giovani in Italia, per il quale è stata insignita del Telegatto e di altri premi. Il suo seguitissimo profilo Instagram si apre con le parole: “Mamma, giornalista in viaggio tra Roma, Milano, New York e Nairobi. Mi arrabbio se mi toccate i diritti delle donne”.

L’ultimo libro di Tiziana Ferrario, “Uomini, è ora di giocare senza falli!”, è destinato a lasciare il segno nel 2020. L’uguaglianza di genere è un tema che le sta molto a cuore, come spiega sul suo sito web. La sua carriera professionale è stata costruita con dedizione, duro lavoro e determinazione. Scopriamo di più sul suo impressionante percorso.

La vita privata di Tiziana Ferrario comprende età, altezza, peso, marito e figlio.

Nata a Milano il 3 settembre 1957, Tiziana Ferrario è alta circa 170 centimetri e pesa circa 55 chilogrammi. Ha iniziato la sua carriera in RAI nel 1979 e presto è diventata una figura di spicco del TG1. Ha svolto una lunga carriera giornalistica, occupandosi di crisi politiche e umanitarie in Medio Oriente, nel Sud-Est asiatico e negli Stati Uniti. Nel 2003 è stata insignita dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana come riconoscimento per il suo lavoro di inviata di guerra.

Tiziana Ferrario ha dimostrato una moltitudine di qualità, che vanno dai risultati professionali alle avventure e al coraggio. I dettagli della sua vita privata rimangono in gran parte sconosciuti, compresa l’identità del marito. Si sa però che ha un figlio ingegnere con la passione per lo sport, che vive in Kenya con il padre. Nel 2010, la Ferrario ha interrotto la sua lunga collaborazione con la Rai a seguito di divergenze con l’ex direttore del Tg1 Augusto Minzolini.