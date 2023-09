Tiziano Ferro, il divorzio shock con Victor: cosa succederà ai loro figli?

L’Annuncio del Divorzio di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro, noto cantante italiano, ha recentemente annunciato il suo divorzio dal marito Victor Allen. In un post sui social media, il cantante ha condiviso con i suoi fan questa dolorosa decisione, sottolineando come abbia gestito la situazione in silenzio per proteggere la privacy di tutti i coinvolti.

Il Divorzio e la Tutela dei Figli

Ferro ha dichiarato che la separazione è già iniziata da qualche tempo e che le pratiche per il divorzio sono state avviate. In questo momento delicato, l’attenzione del cantante è totalmente rivolta alla tutela dei suoi due figli, che attualmente vivono con lui la maggior parte del tempo.

La Rinuncia alla Presentazione del Romanzo

A causa di questa situazione, Tiziano Ferro ha dovuto rinunciare alla presentazione del suo primo romanzo. Il cantante ha spiegato che, in questo momento, non può lasciare i suoi figli né portarli con sé in Italia. Questa decisione gli ha causato grande tristezza, ma ha ritenuto necessario annullare gli impegni presi con i fan e con Mondadori.

Un Messaggio di Scusa e Speranza

Nel suo messaggio, Ferro ha chiesto scusa per l’annullamento degli impegni e ha ribadito che i suoi figli sono la sua priorità. Ha espresso la sua fiducia nell’affetto dei fan, che lo ha sempre sostenuto nei momenti difficili, e ha espresso la speranza che anche questa volta sarà così. Il cantante ha concluso il suo messaggio con una promessa: “Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita… della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza. Vi voglio bene, Tiziano”.