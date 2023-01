Tomas Goldschmidt chi è il marito di Lodovica Comello? Età, lavoro e figli

Nel 2015 Lodovica Comello e Tomas Goldschmidt si sono uniti in matrimonio, dopo essersi conosciuti sul set della telenovela Violetta. Cerchiamo di capire chi è il marito della star.

Tomas Goldschmidt, nato il 2 luglio 1984 in Argentina (Cancro), è un produttore. Ha conosciuto Lodovica Comello, che interpretava il ruolo di Francesca nella telenovela Violetta, nel 2013 e i due si sono innamorati. La coppia si è sposata il 1° aprile 2015 a San Daniele del Friuli, città natale della star Disney. Per approfondire la conoscenza di Tomas, conosciamolo meglio.

Chi è Tomas Goldschmidt?

Di Tomas si sa poco. Tuttavia, Lodovica Comello e suo marito sono molto attivi sui social media, dove postano molte foto di loro stessi. Attraverso il suo profilo Instagram, possiamo farci un’idea della loro vita privata. In un’intervista a Grazia, Lodovica ha rivelato la sua sfida più grande: “Tommy è molto disorganizzato, mentre io sono una perfezionista quando si tratta di organizzazione”. È anche un appassionato viaggiatore e snowboarder, il suo sport preferito.

È riuscito a convincerla a stare con lui grazie al suo atteggiamento sensibile e alla sua capacità di farla ridere. Dopo aver terminato le riprese di Violetta, il produttore ha deciso di trasferirsi in Italia per la sua dolce metà, lasciandosi alle spalle la famiglia e i conoscenti per amore.

Di professione è un produttore televisivo, ma le informazioni disponibili sulla sua carriera sono limitate.

Lodovica Comello e Tomas Goldschmidt si sono recentemente uniti in matrimonio, celebrando la loro unione con una romantica cerimonia.

Il matrimonio di Lodovica e Tomas è stato uno shock per i fan della cantante, vista la giovane età di Tomas (25 anni). La cerimonia è stata celebrata con rito civile e la coppia ha lasciato il municipio come sposi, con la sola presenza della famiglia di Lodovica e della madre di Tomas.

La cerimonia si è svolta nella massima riservatezza, con Lodovica Comello che indossava un sofisticato ensemble composto da un abito bianco e nero, uno spolverino bianco, scarpe nere con tacco, un trucco minimo e un’acconciatura spettinata. Tomas, invece, era vestito con una giacca blu, una camicia bianca, pantaloni beige e mocassini blu.

Nel 2017 la coppia ha festeggiato la luna di miele alle Maldive per una fuga tranquilla. Nell’ottobre 2019 hanno rivelato di essere in attesa del loro primogenito, Teo, nato nel marzo dell’anno successivo.

Dove vive Tomas Goldschmidt

Dopo quattro anni di permanenza in Argentina, la coppia si è trasferita a Milano, città in cui il conduttore aveva precedentemente vissuto con dei coinquilini.