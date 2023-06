Tommaso Zorzi, un nuovo amore con un volto della moda (52 anni) - Controcopertina

Il settimanale Chi svela il nuovo compagno di Tommaso Zorzi

Dopo la fine della sua storia con l’ex ballerino Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi sembra aver trovato un nuovo amore. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto della coppia e svelato i dettagli di questa nuova relazione che sarebbe iniziata circa un mese fa e si starebbe intensificando sempre di più. Il nuovo compagno di Tommaso, un uomo di 52 anni, proviene dal mondo della moda e non ci sono indiscrezioni su come si siano conosciuti. Tuttavia, sembra che la loro relazione stia diventando sempre più importante.

I paparazzi immortalano Tommaso Zorzi e il suo nuovo compagno

I paparazzi del magazine Chi hanno colto la nuova coppia all’aeroporto di Linate, di ritorno da una breve vacanza in Puglia. Non si sono separati una volta tornati a Milano, infatti poco dopo sono stati fotografati insieme mentre arrivavano a Casa Cipriani, uno dei locali più esclusivi della città. Prima è entrato Tommaso Zorzi, seguito a breve dal suo presunto nuovo fidanzato, con cui era stato fotografato insieme in motorino.

SChi è Andrea Incontri, il nuovo compagno di Tommaso Zorzi (52 anni)

Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton, sembra aver fatto breccia nel cuore di Tommaso Zorzi. Nonostante la differenza di età (24 anni), tra di loro si percepisce un forte legame. Tommaso è un uomo libero e ha parlato apertamente della fine della sua relazione con Tommaso Stanzani lo scorso aprile. Ora sembra aver ritrovato il sorriso al fianco di Andrea Incontri.

Andrea Incontri, originario di Mantova, è un architetto e stilista di grande talento. Da un anno ricopre il ruolo di direttore creativo di Benetton, ma ha lavorato anche per prestigiosi brand come Missoni, Max Mara e Tod’s, dove è stato responsabile della linea uomo per 5 anni. Ora, dal punto di vista sentimentale, sembra essere impegnato con Tommaso Zorzi.

Conclusione: Tommaso Zorzi ha voltato pagina dopo la fine della sua storia con Tommaso Stanzani e ha trovato un nuovo amore accanto a Andrea Incontri, un volto noto nel mondo della moda. Nonostante la differenza d’età, i due sembrano essere molto affiatati. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa storia d’amore.