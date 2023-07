Tragedia a Limbiate: Giovane di 22 anni muore in un incidente durante una corsa clandestina

Una terribile tragedia si è consumata a Limbiate, vicino a Monza, durante una corsa clandestina tra auto di grossa cilindrata. Arnold Selishta, un ventiduenne di origine albanese, ha perso la vita a causa del capottamento della Range Rover su cui si trovava. L’incidente è avvenuto durante una sfida di velocità con un’altra auto, una BMW M8. Questo articolo approfondirà l’incidente, le indagini in corso e i dettagli tragici di quanto accaduto.

La tragica corsa clandestina

Nella scorsa notte, un gruppo di giovani tra i 18 e i 23 anni si è sfidato in una corsa clandestina su un rettilineo a Limbiate. Arnold Selishta si trovava a bordo della Range Rover, che sembrava essere in testa alla corsa contro una BMW M8. Purtroppo, durante la competizione, la Range Rover ha capottato, portando alla morte del giovane ventiduenne.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso per determinare le circostanze esatte dell’incidente. Uno dei giovani coinvolti è stato portato in caserma per essere interrogato, il che suggerisce che potrebbe essere stato lui alla guida del SUV. Gli investigatori stanno anche esaminando i telefoni dei giovani per verificare se l’intera situazione sia stata organizzata per fini di pubblicazione sui social media. Restano ancora molti dettagli da chiarire riguardo alla dinamica dell’incidente.

Coordinate indagini e ascolto testimoni

I carabinieri della compagnia di Desio (Monza) stanno conducendo le indagini, in collaborazione con la Procura di Milano. Sono stati ascoltati tutti i giovani presenti nelle due auto coinvolte nell’incidente. Inoltre, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo il percorso seguito dai due gruppi di ragazzi. Prima dell’incidente, i giovani si erano incontrati in un locale a Nova Milanese e successivamente si erano messi in auto. Arnold era a bordo insieme al ventitreenne e a un ragazzo di diciotto anni.

La dinamica dell’incidente

Durante la sfida di velocità lungo la strada Monza-Saronno, su un tratto rettilineo di diversi chilometri, la Range Rover ha colpito violentemente una grande rotonda a Limbiate, facendo da trampolino e mandando il SUV in aria. Il veicolo si è ribaltato più volte prima di schiantarsi contro il guardrail. L’incidente è stato devastante e ha portato alla perdita della vita di Arnold Selishta.

La tragedia di Limbiate ha segnato la perdita di un giovane di 22 anni, Arnold Selishta, in un incidente avvenuto durante una corsa clandestina. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. È un triste promemoria dei pericoli delle corse clandestine e della necessità di guidare in modo responsabile e sicuro. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Arnold in questo momento difficile.