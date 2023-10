Tragedia a Torino: Giovane studentessa di 16 anni uccisa sulle strisce davanti alla scuola

Questa mattina a Torino, una tragedia ha scosso la comunità locale. Una ragazza di 16 anni, di origine ucraina, stava facendo il suo solito percorso per recarsi a scuola quando è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto in corso Casale, nella zona tra Madonna del Pilone e Sassi, intorno alle 7.30 del mattino.

L’incidente è stato di una gravità estrema. La giovane è stata colpita con grande violenza, causando danni significativi anche al veicolo coinvolto nell’incidente. Purtroppo, la ragazza è deceduta sul posto, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi del 118. L’autista responsabile dell’incidente si è fermato immediatamente per prestare assistenza alla giovane e è stato sottoposto ai controlli di routine.

Indagini in Corso per Determinare le Cause

La polizia locale è intervenuta sul luogo dell’incidente per condurre le indagini necessarie e ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Secondo le prime informazioni disponibili, sembra che la giovane abbia cercato di attraversare la strada proprio sulle strisce pedonali. Tuttavia, al momento dell’incidente, le condizioni atmosferiche erano sfavorevoli, con la pioggia che limitava la visibilità e rendeva le strade scivolose.

Conseguenze sul Traffico e Richieste dei Residenti

A causa dell’incidente, una parte della strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e le indagini della polizia locale. Questa situazione ha causato disagi alla circolazione in città. La tragedia ha sollevato preoccupazioni tra i residenti della zona, che da tempo chiedevano misure di controllo e un semaforo per regolare il traffico, considerando la zona come residenziale.

Richieste al Comune per Migliorare la Sicurezza Stradale

Numerose segnalazioni erano state inviate al Comune per sollecitare l’installazione di semafori a chiamata o dispositivi di dissuasione della velocità. La Circoscrizione aveva discusso proprio il giorno prima dell’incidente del progetto di miglioramento della sicurezza stradale nella zona. La comunità ora spera che queste iniziative possano essere accelerate per evitare futuri incidenti tragici.