Tragedia a Vigevano: Clarissa, 5 anni, morta dopo essere stata sbalzata dal finestrino dell'auto. Indagata la madre - Controcopertina

In una dolorosa vicenda recentemente accaduta a Vigevano (Pavia), la madre di Clarissa, una dolce bambina di soli 5 anni, è stata ufficialmente coinvolta in un’indagine per omicidio stradale. La piccola ha tristemente perso la vita ieri a seguito di un incidente in cui è stata sbalzata fuori dal finestrino aperto dell’auto guidata dalla donna, dopo una collisione con un’altra vettura.

L’iscrizione della madre nel registro degli indagati: un passo necessario

L’iscrizione della madre, una donna di 38 anni, nel registro degli indagati è stata un provvedimento inevitabile e giusto. Questa azione consentirà agli investigatori di condurre le opportune indagini per chiarire la dinamica di questo tragico incidente. Nel frattempo, la salma della piccola Clarissa è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori approfondimenti.

Clarissa in coma all’arrivo dei soccorsi

Al momento dell’arrivo dei soccorsi sul luogo dell’incidente, la piccola Clarissa si trovava in uno stato comatoso. Tempestivamente, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano, ma, purtroppo, è deceduta poco dopo il suo arrivo.