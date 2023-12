Tragedia di Natale: Bimbo di 10 anni folgorato mentre addobbava l’albero

Una famiglia a Campo Largo, Brasile, è stata colpita da una terribile tragedia natalizia quando il loro giovane figlio di 10 anni, Augusto Dalmaz Bonato, è morto dopo essere stato colpito da una scossa elettrica mentre stava addobbando l’albero di Natale. Questo drammatico incidente ha lasciato una comunità addolorata e sconvolta.

Una Tragedia nell’Allestimento Natalizio

Il 2 dicembre, mentre molte famiglie si preparavano per le festività natalizie, si è verificata una terribile tragedia. Augusto stava contribuendo con entusiasmo all’allestimento dell’albero di Natale della sua famiglia, sistemando le luci decorative, quando è stato colpito da una scossa elettrica che gli ha causato gravi lesioni.

L’Agghiacciante Ritrovamento

Il padre di Augusto è stato colui che ha fatto la tragica scoperta. Ha trovato il suo amato figlio in una situazione di emergenza e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il bambino è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.





La Lotta per la Vita

Augusto ha combattuto con tutte le sue forze per due giorni, ma purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi. Il giovane è spirato in ospedale, lasciando la sua famiglia in lutto per la perdita insopportabile.

Questa tragedia serve da terribile promemoria dei pericoli potenziali legati alle decorazioni natalizie e sottolinea l’importanza della sicurezza durante la preparazione delle festività. La comunità locale è unita nel cordoglio per la scomparsa prematura di questo giovane ragazzo, che aveva ancora tutta la vita davanti a lui.