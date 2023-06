Tragedia fatale per un pilota automobilistico e la sua compagna: il morso di una zecca li stronca entrambi - Controcopertina

La morte improvvisa di Douglas Costa e Mariana Giordano lascia il mondo dei motori in lutto

Il mondo dei motori piange la tragica perdita del pilota automobilistico 42enne Douglas Costa e della sua compagna, la 36enne Mariana Giordano. La coppia è stata colpita da una malattia infettiva rara, la febbre maculosa delle Montagne Rocciose, contratta attraverso il morso di una zecca. Nonostante gli sforzi medici, non è stato possibile salvarli.

Un destino condiviso, la malattia li colpisce a distanza di poche ore

Costa stava partecipando alla prestigiosa AMG Cup Brasil, un evento Mercedes-Benz, quando è stato ricoverato in ospedale a Jundiai, nello stato di San Paolo, il 7 giugno. Mariana, invece, era stata portata in ospedale due giorni prima. Purtroppo, entrambi hanno perso la vita a sole quattro ore di distanza l’uno dall’altro il 8 giugno. La malattia ha agito in modo fulmineo, strappandoli alla vita in pochi giorni: i sintomi, tra cui febbre, dolore ed eruzioni cutanee rosse, sono comparsi il 3 giugno, poco dopo la loro visita a una zona rurale di Campinas il 27 maggio.

Una diagnosi tardiva, ma precisa

Inizialmente, i medici erano incerti se si trattasse di febbre dengue o leptospirosi, ma dopo l’analisi dei campioni biologici presso l’Instituto Adolfo Lutz a San Paolo, è stata confermata la diagnosi corretta. Il fratello di Mariana, l’imprenditore Marcelo Giordano, ha raccontato che la coppia si era recata il 27 maggio a Feijoada do Rosa, a Campinas (93 km da San Paolo), e successivamente avevano visitato Monte Verde, nello stato del Minas Gerais. I sintomi si sono manifestati il sabato 3 giugno. Il giorno successivo, al loro ritorno, Mariana è stata ricoverata in ospedale a causa di febbre, dolori muscolari e stanchezza.

Una malattia implacabile che lascia un vuoto nel mondo dei motori

La malattia ha colpito anche Douglas, il quale era rimasto a casa a Jundiai durante quel periodo. È stato ricoverato in ospedale solo il mercoledì. Dopo essere stato trasferito in terapia intensiva e intubato durante la notte, Douglas è deceduto il giovedì. Il cognato ha spiegato che entrambi avevano subito il morso di una zecca, con Mariana che presentava morsi sulla spalla e sulla gamba.

La febbre maculosa delle Montagne Rocciose: una malattia infettiva dalla gravità estrema

La febbre maculosa delle Montagne Rocciose è una malattia infettiva febbrile acuta che provoca sintomi quali febbre, forti mal di testa, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali e muscolari, gonfiore e arrossamento delle mani e dei piedi, cancrena delle dita e delle orecchie, nonché paralisi degli arti. La malattia può manifestarsi in forma lieve o grave, presentando un alto tasso di mortalità. È causata da un batterio del genere Rickettsia, trasmesso attraverso il morso di una zecca stellare, che rappresenta il principale vettore in Brasile.

Un vuoto che sarà difficile colmare nel mondo dei motori

AMG Cup Brasil ha espresso profondo cordoglio per la morte del pilota, affermando: “Rivolgi le nostre più sentite condoglianze a tutti i familiari e gli amici. Sappiamo quanto Douglas fosse un uomo ammirevole e come la sua assenza lascerà un enorme vuoto nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”. La perdita di Douglas Costa e Mariana Giordano è una tragedia che ha colpito profondamente il mondo dei motori, lasciando un’indelebile traccia di dolore.