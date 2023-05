Tragedia improvvisa: Lutto nel mondo della cucina per la scomparsa dello chef Nicolò Macaluso - Controcopertina

Il mondo della cucina è stato colpito da una tragica e improvvisa perdita, lasciando un vuoto insormontabile. Martedì 16 maggio 2023, la notizia della scomparsa di Nicolò Macaluso, famoso chef di 42 anni, ha gettato nello sconforto e nel silenzio molti nel Canavese. Come affermò il filosofo Seneca, “un grande dolore è muto”, e queste parole risuonano profondamente in questo momento di sgomento.

La vita di Nicolò Macaluso è stata spezzata da un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo, mentre si trovava in Sardegna per lavoro. Originario di Fagnano Olona, in Lombardia, tra Varese e Gallarate, Macaluso ha trascorso molti anni nel Canavese, dove ha iniziato la sua carriera culinaria. Prima presso il ristorante Monnalisa di Ozegna e successivamente come gestore del rinomato ristorante pizzeria “Bora Bora” a Valperga, ha conquistato l’apprezzamento di molti.

La sua prematura scomparsa lascia un vuoto insopportabile nella vita del suo figlio di 13 anni e della sua compagna, Sabrina. In questo momento di dolore, molte persone hanno voluto esprimere le loro condoglianze e condividere i preziosi ricordi del sorriso e della professionalità di Nicolò Macaluso attraverso i social media.

Le parole di un amico riflettono il sentimento condiviso da molti: “Ciao chef… grazie per le risate che abbiamo condiviso, grazie per i tuoi piatti deliziosi, grazie per le chiacchiere a fine serata. Riposa in pace e veglia sulla tua famiglia dal cielo.” Un collega ha ricordato l’eccezionale professionalità di Nicolò, definendolo una persona meravigliosa: “Ho avuto il piacere di lavorare con lui. Era un grande professionista e una persona meravigliosa. Oggi è davvero una brutta giornata. Riposa in pace, grande chef.” E un altro amico ha espresso il profondo vuoto lasciato dalla sua assenza: “Non dovevi lasciarci così… hai lasciato un vuoto incolmabile in noi. Riposa in pace, mio caro amico. Ti porterò sempre nel mio cuore.”

La comunità culinaria e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e gustare le creazioni di Nicolò Macaluso sono uniti nel dolore per questa tragica perdita. La sua passione, il suo talento e il suo spirito vivranno per sempre nei ricordi di coloro che hanno avuto l’onore di incrociare il suo cammino.