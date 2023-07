Tragedia in ospedale: Federica Borrometi muore a causa di un mal di denti - Controcopertina

Un’esame medico improvviso si trasforma in una tragedia inaspettata

Una tragica vicenda ha portato via la vita di Federica Borrometi, una donna di soli 44 anni, che è morta improvvisamente in ospedale. La donna si era recata al pronto soccorso a causa di dolori lancinanti ai denti che erano diventati insopportabili. Si pensava che la causa del suo malessere fosse un ascesso dentale, e i medici avevano preso immediatamente provvedimenti per indagare sulla situazione. Tuttavia, durante un esame medico, si è verificato un dramma che ha sconvolto il personale sanitario e gli altri pazienti presenti.

Una morte prematura e inspiegabile

La morte così prematura di Federica Borrometi ha lasciato tutti increduli, poiché nulla faceva presagire un esito così tragico. L’ospedale è diventato il suo ultimo luogo visitato, prima che la sua vita si spegnesse improvvisamente durante un semplice esame medico. In queste ore, sta prendendo piede un’ipotesi che potrebbe spiegare la causa del suo decesso.

La terribile tragedia in Sicilia

La triste storia arriva dalla Sicilia, dove Federica Borrometi si era recata presso l’ospedale di Ragusa per risolvere i suoi problemi dentali. Tuttavia, è morta inaspettatamente in ospedale poco dopo aver sottoposto a una Tac con mezzo di contrasto. La vittima era originaria di Napoli, ma viveva a Scicli, nella provincia di Ragusa, dove lavorava come dipendente di un call center. Le indagini sono state immediatamente avviate per cercare di comprendere cosa le sia accaduto.

Un’ipotesi sconcertante

Federica Borrometi era una grande tifosa del Napoli, come dimostrano le immagini sui social media che la ritraggono festeggiare la vittoria dello scudetto del club partenopeo. Un messaggio significativo scritto da una persona che la conosceva dice: “Non posso crederci, ditemi che non è vero. Che il Signore ti accoglie tra le sue braccia”. Secondo quanto rivelato da Fanpage, il direttore sanitario aziendale, Elia, ha aperto un’indagine interna per accertare le cause della morte e si ipotizza che Federica Borrometi possa essere deceduta a causa di uno choc anafilattico.

Indagini in corso e sequestro del cadavere

Nonostante i tentativi di rianimazione, tutte le manovre si sono rivelate vane e Federica Borrometi è morta all’interno della struttura sanitaria. Dopo la sua scomparsa, il cadavere è stato sequestrato e messo a disposizione delle autorità giudiziarie. Nei prossimi giorni, potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’eventuale autopsia e sulpercorso delle indagini riguardanti questa tragedia senza precedenti.