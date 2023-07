Tragedia in piscina: Muore bimba di 7 anni sotto gli occhi dei genitori

Una giornata di svago trasformata in tragedia

Una giornata di svago e relax si è trasformata in una tragedia per una famiglia residente a Rozzano, in provincia di Milano. Mentre si trovavano nella piscina di Battuda, in provincia di Pavia, un terribile incidente ha sconvolto la vita di tutti. La piccola di soli 7 anni stava giocando in acqua quando è finita improvvisamente sotto uno dei gonfiabili. Nonostante il rapido intervento del bagnino, ogni tentativo di soccorso è stato vano.

Un dramma impensabile sotto gli occhi dei genitori

La bimba di 7 anni è annegata nella piscina, sotto gli occhi increduli dei suoi genitori. Ciò che sembrava impossibile è diventato realtà, strappando per sempre la piccola dagli affetti più cari. La bambina è rimasta intrappolata sotto i gonfiabili, incapace di risalire in superficie.

Il tragico epilogo nonostante il soccorso

Nonostante l’intervento tempestivo del bagnino, la bambina non è riuscita a essere salvata. Dopo vari tentativi di rianimazione, è stata trasportata d’urgenza al reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia. I medici hanno fatto tutto il possibile per riportarla in vita, ma purtroppo le sue condizioni sono apparse gravi fin dall’inizio. Nel pomeriggio, la bambina di soli 7 anni ha chiuso per sempre gli occhi.

Indagini in corso per comprendere la dinamica dell’incidente

Le autorità, comprese le pattuglie dei carabinieri, sono giunte sul posto per raccogliere informazioni e analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Si cercherà di determinare se la tragedia sia stata causata da un improvviso malore o se avrebbe potuto essere evitata. Le indagini sono ancora in corso, ma purtroppo nulla potrà alleviare il dolore che attanaglia l’intera famiglia della vittima, che in pochissimo tempo ha perso per sempre la possibilità di abbracciare mamma e papà.

