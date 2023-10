Tragedia inaspettata: neonato di 9 mesi trovato morto nel sonno in un asilo nido di Treviso

Una Terribile Perdita

Venerdì 29 novembre ha portato con sé una tragedia senza precedenti all’interno dell’Asilo Nido “Raggio di Luna”, situato nella provincia di Treviso. Un bimbo di soli nove mesi, durante il suo consueto riposino pomeridiano, è entrato in un sonno profondo da cui non si è mai più svegliato.

Il Mistero dietro la Morte

Al momento, le circostanze di questa tragica perdita rimangono avvolte nel mistero. Tuttavia, le autorità hanno confermato che un’accurata autopsia sarà eseguita per fare luce su quanto accaduto. Questo dramma ha gettato un’ombra di dolore su tutta la comunità.

Il Dolore Condiviso

La notizia ha colpito profondamente il sindaco del comune, Katia Uberti, che ha espresso il suo dolore e le condoglianze alla famiglia del piccolo. I genitori, devastati dallo choc, sono attualmente ricoverati in ospedale. Le parole del sindaco sono state:

“Sono sconvolta per quanto è accaduto. Le mie condoglianze più sentite e il mio sostegno vanno alla famiglia colpita da questa terribile perdita. Questa è una di quelle notizie che nessuno vorrebbe mai sentire. Come Amministrazione, faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per aiutare la mamma e il papà durante questo momento così difficile.”

Le Possibili Cause

Anche se al momento non è possibile stabilire con certezza cosa abbia causato questa tragica scomparsa, una delle prime ipotesi sollevate è la sindrome della “morte in culla”. Questo termine si riferisce alla morte improvvisa di bambini di età compresa tra uno e dodici mesi, senza cause apparenti. L’autopsia sarà fondamentale per chiarire definitivamente questa dolorosa vicenda che ha scosso tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza.