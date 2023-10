Tragedia nel basket: giovane talento stroncato dalla trombosi a soli 24 anni

La comunità sportiva è in lutto a causa della tragica scomparsa di Samuel Dilas, giovane talento del basket, deceduto a soli 24 anni a causa di una trombosi. Il mondo dello sport piange la perdita di un promettente atleta, mentre la notizia getta un’ombra di tristezza su tutti coloro che lo conoscevano.

Un Triste Addio

Samuel Piva, noto come Samuel Dilas, è scomparso nella giornata di domenica 15 ottobre. Il giovane pivot, un elemento chiave della Virtus Lumezzane, era stato ricoverato all’ospedale Civale di Brescia venerdì scorso a causa di una trombosi. La notizia della sua morte ha scosso profondamente il mondo dello sport e i suoi numerosi fan.

Una Promessa del Basket

Samuel Dilas aveva dovuto affrontare una brutta polmonite nelle settimane precedenti. Sembrava che stesse migliorando, ma venerdì scorso le sue condizioni si sono deteriorate improvvisamente. Dopo essere stato ricoverato d’urgenza, i medici hanno lottato per salvargli la vita, ma purtroppo non hanno avuto successo. Il giovane è entrato in coma a causa delle complicazioni legate alle trombosi che si erano sviluppate in diverse parti del suo corpo.

Il Cordoglio della Virtus Lumezzane

Samuel Dilas, alto 2 metri e 6 centimetri, originario di Novellara, nel Reggiano, aveva iniziato la sua avventura con la Virtus Lumezzane l’anno scorso. La squadra ha annunciato la tragica notizia attraverso i suoi canali social, esprimendo profondo dolore per la perdita dell’atleta.

La scomparsa di Samuel Dilas rappresenta una tragedia per il mondo del basket, un giovane talento stroncato prematuramente dalla trombosi. La sua memoria vivrà nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e ammirato la sua straordinaria abilità sul campo.