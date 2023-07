Tragedia nella “Casa degli orrori”: l’uomo uccide fidanzata incinta, figli e un’amica durante un pigiama party

Il dolore di un padre: “Troppo doloroso passare davanti a quella casa”

Il padre di due bambini tragicamente uccisi da Damien Bendall in quella che è stata etichettata come la “Casa degli orrori” ha espresso il suo appoggio alla decisione di demolirla, affermando: “È troppo doloroso passare davanti a quella casa, una casa dove i miei figli avrebbero dovuto crescere”. Il settembre 2021 segna la data dell’orrendo delitto: Bendall, un tossicodipendente, ha ucciso la sua fidanzata incinta, Terri Harris, 35 anni, e i suoi figli John-Paul Bennett, 13 anni, Lacey Bennett e l’amica di Lacey, Connie Gent, entrambi di 11 anni, nella loro casa semi-indipendente a Killamarsh, Derbyshire.

Demolizione della casa del terrore: un nuovo inizio?

Il 21 luglio, il consiglio distrettuale del North East Derbyshire, proprietario della casa del valore di 100.000 sterline, ha iniziato la sua demolizione, con l’idea di sostituirla con un giardino commemorativo dedicato alle vittime di Bendall. Jason Bennett, il padre di John-Paul e Lacey, ha condiviso i suoi sentimenti dopo l’inizio della demolizione: “Non mi hanno consultato sulla demolizione, ma capisco il motivo”.

L’agghiacciante omicidio commesso dal tossicodipendente Damien Bendall

“È triste in un certo senso, perché i miei figli avrebbero dovuto crescere in quella casa, ma capisco perché è stata demolita”, ha aggiunto l’uomo. Il 31enne Damien Bendall è stato arrestato e accusato dell’atroce omicidio quadruplo commesso a Killamarsh, nella casa di Terri Harris, 35 anni, dove sono morti anche i figli John Paul Bennett e Lacey Bennett, di 13 e 11 anni, e l’amica di Lacey, Connie Gent, di 11 anni.

Il mostro e la sua condanna: ergastolo per Damien Bendall

Bendall, 32 anni, con una lunga lista di crimini violenti alle sue spalle, è stato condannato all’ergastolo nel dicembre 2022 dopo aver confessato di aver ucciso le sue vittime con un martello da carpentiere e di aver violentato Lacey. “Non ho alcuna connessione con quel luogo e non riesco a farmi forza per passarci davanti. Non sono sicuro che ci stiano facendo un giardino commemorativo”, ha detto l’uomo.

Un viaggio difficile: il dolore di un padre che ha perso i suoi figli

“Spero che nessuno debba mai affrontare una tragedia nemmeno lontanamente simile a quella che la nostra famiglia ha attraversato e sta ancora affrontando”, ha detto l’ex partner della vittima e padre dei bambini deceduti. “La giustizia è stata fatta. Ma mi sembra di averli persi di nuovo. Sono grato per la forza che i miei figli mi hanno trasmesso, e sono ancora qui. Sono triste ora, molto triste, il mio cuore è di nuovo in un miliardo di pezzi. Sarà un duro, durissimo viaggio”.