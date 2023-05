Tragedia sul Lago Maggiore: Barca Turistica Si Ribalta a causa di una Tromba d'Aria Improvvisa - Controcopertina

Domenica sera, una violenta tromba d’aria ha colpito il Lago Maggiore, provocando una tragedia senza precedenti. Una house boat, affittata per una festa, si è ribaltata tra Sesto Calende, nel Varesotto, e Arona, nel Novarese, al largo di Lisanza. In un attimo, la gioia e l’allegria sono state travolte da un temporale imprevisto, lasciando dietro di sé morte, dispersi e un’atmosfera di sgomento.

La Fatale Tragedia sul Lago Maggiore:

Un Battello Turistico Capovolto e le Sue Vittime

In quella tragica serata, un battello turistico di 16 metri è stato scosso dalla furia di una tromba d’aria improvvisa. A bordo c’erano principalmente turisti stranieri, il cui sogno di una serata piacevole si è trasformato in un incubo. Delle 25 persone finite in acqua, la maggioranza è riuscita a raggiungere la riva a nuoto, ma purtroppo il bilancio è di due morti, di cui uno recuperato all’interno del relitto affondato, e due persone ancora disperse. Le squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri continuano instancabilmente le ricerche, nonostante le difficoltà causate dalla pioggia battente e dall’oscurità.

Il Dramma e i Primi Soccorsi

La tragedia si è consumata intorno alle 19, quando la barca ha improvvisamente iniziato a inclinarsi, per poi capovolgersi e affondare rapidamente. Gli occupanti sono stati gettati in acqua, alcuni dei quali sono stati soccorsi da altre imbarcazioni o sono riusciti a raggiungere la riva a nuoto. Tuttavia, dalla house boat non è stato possibile nemmeno chiedere aiuto, poiché l’allarme è stato lanciato da un’altra barca che ha salvato alcuni dei naufraghi.

Soccorsi e Assistenza Medica

Le operazioni di soccorso sono state complesse a causa delle avverse condizioni meteorologiche e dell’oscurità che avvolgeva la scena. In breve tempo, sul posto sono giunti un elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri. Tre persone in codice verde sono state trasportate all’ospedale di Angera (Varese), mentre altre due in codice giallo sono state inviate a Gallarate (Varese) e Varese. Gli altri 15 sopravvissuti sono stati soccorsi e assistiti sul luogo dell’incidente.