Tragedia sul lavoro in Alto Adige: Mirco Balzano muore precipitando per 60 metri - Controcopertina

Incidente mortale alla funivia Seceda durante lavori di manutenzione

Un grave incidente sul lavoro ha causato la morte di Mirco Balzano, un operaio che ha precipitato da un’altezza di circa 60 metri mentre lavorava alla funivia. Nonostante l’intervento dei soccorsi, il 48enne ha perso la vita in seguito alla caduta.

L’incidente e le prime informazioni

Intorno alle 9.30 di oggi, giovedì 18 maggio, si è verificato l’incidente fatale durante i lavori di manutenzione alla funivia Seceda, in val Gardena. Durante le operazioni in vista della riapertura della stagione estiva, Mirco Balzano, tecnico manutentore, si trovava ad un’altezza considerevole quando, secondo le prime informazioni, la corda a cui era legato si è spezzata.

La tragica caduta e l’intervento dei soccorsi

Il 48enne, originario di Greve in Chianti, Toscana, ma residente in val Gardena da quasi 20 anni, è precipitato per una distanza di circa sessanta metri, una caduta mortale senza possibilità di sopravvivenza. I soccorsi, tra cui ambulanza, soccorso alpino, guardia di finanza e carabinieri, sono intervenuti immediatamente per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

La gravità delle condizioni e l’arrivo dell’elicottero medico

Le condizioni di salute di Balzano sono state considerate estremamente gravi fin dall’inizio, tanto che è stato inviato l’elicottero Pelikan dall’ospedale di Bolzano con a bordo un’equipe medica d’urgenza. Nonostante gli sforzi dei professionisti sanitari, il 48enne è deceduto sul colpo.

Indagini in corso

Le autorità competenti, tra cui la guardia di finanza e i carabinieri, stanno svolgendo le indagini necessarie per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro.

Questo tragico incidente mette in luce l’importanza di garantire la massima sicurezza nelle attività lavorative, affinché tragedie come queste possano essere evitate in futuro.