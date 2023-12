Il 2023 si è aperto con una serie di tragici incidenti sul lavoro che hanno scosso l’Italia. Sabato 16 dicembre, un operaio di 50 anni originario di Caserta è stato vittima di un terribile incidente che ha lasciato la nazione in lutto. L’uomo è stato tragicamente sepolto sotto la terra mentre si trovava in un cantiere autostradale lungo la A1.

La Tragica Scena sulla Variante di Valico

I fatti si sono svolti sulla Variante di Valico, situata nella località di Pian del Voglio nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, nella provincia di Bologna. Questa zona, solitamente fervente di attività lavorative, è diventata il palcoscenico di una tragedia che nessuno avrebbe mai potuto prevedere.

Una Morte Assurda

L’operaio di 50 anni, proveniente da Caserta e impiegato in una ditta locale, stava lavorando a un progetto di messa in posa di tubature. L’operazione richiedeva la creazione di trincee profonde circa 3 metri per ospitare i tubi. Purtroppo, il destino ha preso una piega devastante mentre l’uomo si trovava in una di queste profonde fosse. Per motivi ancora sconosciuti, il terreno ha improvvisamente ceduto, seppellendo l’operaio vivo sotto una massa di terra e detriti.





Gli Sforzi dei Colleghi e l’Intervento dei Vigili del Fuoco

I colleghi di lavoro hanno reagito prontamente, cercando disperatamente di salvare il loro amico e collega. Tuttavia, nonostante i loro sforzi coraggiosi, l’operaio non ha avuto scampo. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo della vittima, che giaceva ormai inanimato sotto metri di terra.

Il Cordoglio dell’Azienda

La Ap costruzioni, l’azienda presso cui l’operaio prestava servizio, ha espresso il proprio cordoglio per questa tragica perdita. In una nota, l’azienda ha dichiarato: “Profondo cordoglio per la scomparsa dell’operaio rimasto vittima questa mattina di un incidente accaduto durante le attività per la realizzazione di trincee drenanti in un’area collinare tra i comuni di Castiglion de Pepoli e San Benedetto Val di Sambro.”

Questo ennesimo incidente mortale sul lavoro ci ricorda l’importanza cruciale della sicurezza sul posto di lavoro e solleva domande sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. La nazione si unisce nel cordoglio per l’operaio che ha perso la vita in un giorno che dovrebbe essere stato come gli altri, ma che invece si è trasformato in una giornata di dolore e lutto.