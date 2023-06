Tragedia sulla Carbonia-Villamassargia: Scontro Mortale tra Veicoli, Marito e Moglie Perdono la Vita - Controcopertina

Un terribile incidente stradale ha causato la morte di Antonio Cannas, 78 anni, e sua moglie Sofia Elsa Zoncheddu, 84 anni, lungo la strada provinciale tra Carbonia e Villamassargia, in Sardegna. Nello scontro frontale tra due veicoli, un’auto Fiat Punto e un’auto Audi, è rimasto gravemente ferito anche un giovane di 30 anni.

La Dinamica dell’Incidente e le Vittime

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 8 giugno, ma la dinamica esatta dell’accaduto è ancora oggetto di investigazione. Sappiamo soltanto che Antonio Cannas stava guidando la Fiat Punto, mentre sua moglie Sofia Elsa Zoncheddu era a bordo. Purtroppo, entrambi hanno perso la vita a causa dell’impatto devastante.

Il Ferito Trasportato in Ospedale

Nello scontro frontale, il conducente dell’Audi, un giovane di 30 anni proveniente da Iglesias, è rimasto gravemente ferito. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari tramite elisoccorso. Le sue ferite sono considerate gravi e richiedono cure specialistiche.

Disagi alla Viabilità e Intervento delle Autorità

Il tragico incidente ha causato pesanti disagi alla viabilità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale medico del 118 per constatare il decesso della coppia anziana e fornire soccorso al giovane ferito di Iglesias. Inoltre, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e le forze dell’ordine hanno gestito il traffico, provocando lunghe code lungo la strada. I carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

