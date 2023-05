Tragedia sulla Tangenziale di Portogruaro: Giovane di 18 anni perde la vita in un incidente stradale

Un tamponamento causato dall’asfalto bagnato ha portato alla tragica morte di Admir Hoti

Un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 maggio 2023 ha portato alla tragica morte di un giovane di 18 anni, Admir Hoti. Lo schianto, coinvolgendo diverse vetture, si è verificato sulla Tangenziale di Portogruaro (Venezia), vicino allo stabilimento della Purina in via Mattei. Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora confermate, ma sembra che l’asfalto bagnato dalle piogge degli ultimi giorni in Italia abbia causato un tamponamento, facendo perdere aderenza all’auto di Admir Hoti, che si è poi schiantata.

Il rapido intervento del Suem 118, come riportato dal quotidiano Il Gazzettino, purtroppo non è riuscito a salvare la vita del giovane. A causa dell’entità dell’incidente, i paramedici hanno dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco per estrarre il corpo del ragazzo, che era rimasto intrappolato tra le lamiere completamente accartocciate del veicolo. Dopo il recupero di Admir Hoti, il personale medico ha tentato un disperato trasporto presso il nosocomio più vicino.

Successivamente, il giovane di 18 anni è stato trasferito all’Ospedale Angelo di Mestre per un intervento chirurgico. Purtroppo, le lesioni riportate erano così gravi che il ragazzo è deceduto nel corso della notte. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, altre due persone hanno riportato ferite nell’incidente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri locali, appartenenti alla compagnia di Portogruaro, per effettuare i rilievi necessari.

Secondo le informazioni riportate dal Gazzettino, l’incidente coinvolgeva due veicoli. Pare che sia stata una Fiat Grande Punto a perdere il controllo mentre si dirigeva da San Stino verso Portogruaro. Nel senso opposto di marcia, viaggiava una Chevrolet che ha cercato di evitare l’impatto, ma purtroppo senza successo, finendo per schiantarsi contro la barriera fonoassorbente lungo la strada.

A causa della violenza dell’impatto, la Fiat Grande Punto si è spezzata praticamente in due, con il motore che si è staccato e finito al centro della tangenziale. Purtroppo, era proprio su quella macchina che si trovava Admir Hoti, il giovane di 18 anni che avrebbe perso la vita poco dopo l’incidente. Il padre del ragazzo era presente anch’egli nell’auto ed è rimasto ferito, così come il conducente dell’altra vettura coinvolta.