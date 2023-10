Tragica morte di Giacomo Pollino in un terribile incidente in moto: lascia dietro di sé una moglie e due figli piccoli

La Terribile Tragedia

Un tragico incidente stradale ha colpito la vita di Giacomo Pollino, un giovane padre di 37 anni, nei pressi di Marcellina, vicino a Roma. Il suo viaggio in moto è stato interrotto dall’orribile impatto contro un guard rail lungo via Maremmana Inferiore, al chilometro 24. Le circostanze di questo incidente mortale sono ancora oggetto di indagine, ma ciò che è certo è che Giacomo Pollino non ce l’ha fatta.

La Corsa Contro il Tempo

I soccorsi sono stati prontamente allertati da automobilisti di passaggio, ma purtroppo il loro intervento non è riuscito a salvare la vita di Giacomo. Anche un’eliambulanza è stata chiamata per un tentativo disperato di soccorso, ma è partita vuota. La perdita di Giacomo è stata devastante per la sua famiglia, composta dalla moglie e dai due figli piccoli.

Un Addio Inaspettato

Giacomo Pollino era un uomo amato e stimato nella sua comunità. Cresciuto a Marcellina, dove viveva con la sua famiglia, aveva radici profonde in questa città. Lavorava presso il supermercato Carrefour di Setteville Nord, a Guidonia Montecelio, dove era conosciuto per la sua gentilezza e il suo sorriso. I suoi colleghi non possono credere all’addio prematuro di un amico così speciale.

Alla Ricerca di Risposte

Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Tivoli. I rilievi sulla scena del tragico evento saranno incrociati con ulteriori analisi tecniche richieste dalla procura di Tivoli. La moto di Giacomo, una Yamaha R1, è stata posta sotto sequestro, mentre la sua salma è stata messa a disposizione delle autorità per l’esame autoptico.

Le Preoccupazioni sulla Strada

Un aspetto che emerge dalla tragedia è la preoccupazione degli abitanti locali per lo stato della strada provinciale 636, che è stata segnalata come dissestata e particolarmente pericolosa in passato. Le indagini dovranno anche considerare le condizioni dell’asfalto per determinare le cause dell’incidente. Una cosa è certa: questa tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e ha lasciato una famiglia in lutto per la perdita di un padre e un marito amato.