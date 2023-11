Tragico destino per Luana Andrade: la liposuzione al ginocchio si trasforma in un incubo mortale a soli 29 anni!

La scomparsa di Luana Andrade, influencer brasiliana con mezzo milione di seguaci su Instagram, è stata un tragico evento che ha colto tutti di sorpresa.

A soli 29 anni, Luana era considerata una bellezza invidiabile, dotata di un corpo scolpito. La sua decisione di sottoporsi a un intervento di liposuzione resta un enigma per molti, dato il suo aspetto già impeccabile. La tragedia si è consumata il martedì scorso a San Paolo, quando Luana ha perso la vita dopo un intervento al ginocchio.

Luana aveva affidato il suo destino a un medico e a un anestesista privati, scelti dalla sua famiglia. È stato l’ospedale Sao Luiz a rivelare che, in seguito all’intervento, la modella ha subito un arresto cardiaco prolungato di due ore e mezza. Gli esami hanno successivamente rivelato una trombosi massiva, e nonostante i tentativi di soccorso in terapia intensiva, Luana ha affrontato altri tre arresti cardiaci prima di essere dichiarata morta intorno alle 5.30 del martedì. La causa del decesso è stata identificata come embolia polmonare.





La triste notizia ha colpito anche il fidanzato di Luana, Joao Hadad, che ha dedicato un post a lei su Instagram, rivelando il suo profondo dolore e definendo questa perdita come il suo peggior incubo. Anche il famoso calciatore brasiliano Neymar ha espresso il suo cordoglio, definendo Luana una sua amica.

Luana era molto attiva sui social media e l’ultima foto da lei condivisa su Instagram la ritraeva in palestra durante un allenamento accompagnata dalla frase “Il mio posto preferito a San Paolo”. I commenti a questo post sono stati ora invasi da messaggi di condolianza e da domande su perché Luana abbia scelto di sottoporsi a un intervento ritenuto inutile da molti. Lo scorso gennaio, la giovane influencer aveva visitato Roma in compagnia del fidanzato.

L’evento tragico della morte di Luana Andrade non solo ha lasciato nell’animo di tutti un senso profondo di tristezza, ma ha anche sollevato interrogativi sulle scelte che le persone fanno riguardo al proprio aspetto esteriore, suscitando una riflessione sul significato della bellezza e sulle conseguenze potenziali di interventi estetici. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la comunità online e sarà sicuramente ricordata come una giovane donna dallo spirito forte e dal talento indiscusso.