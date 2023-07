Tragico incidente aereo: Cinque politici tra le vittime, nessun superstite

Un terribile incidente aereo avvenuto mercoledì 19 luglio ha sconvolto l’opinione pubblica. Un velivolo Cessna T210N, con registrazione HK5138, si è schiantato in una zona rurale del comune di San Luis de Gaceno, in Colombia, causando la morte di sei persone, tra cui cinque politici e il pilota. L’aeronautica civile ha confermato che non ci sono stati sopravvissuti a questo tragico evento.

Le vittime di questo incidente includono l’ex senatrice Nohora Tovar, il suo marito Guillermo Perez e Felipe Carreno, candidato del Centro Democratico al governatorato di Meta. Il partito stesso ha espresso il proprio cordoglio definendo l’incidente come “la più grande tragedia”. Le vittime erano membri rispettati della comunità politica.

L’incidente aereo è stato documentato tramite le immagini condivise sui social media. Le foto mostrano l’aereo completamente distrutto in una zona rurale, circondato dai corpi delle vittime. È importante sottolineare che le immagini con i corpi sono state opportunamente censurate per rispetto delle vittime e delle loro famiglie. L’aereo si è schiantato a circa 22 chilometri dal centro urbano, nella fattoria La Esmeralda, vicino al villaggio di Caño Tigre.

Le prime testimonianze degli abitanti locali riferiscono che non vi erano sopravvissuti all’incidente. Il sindaco del comune, Juan Carlos Buitrago, ha affermato che i primi soccorritori hanno riferito di aver visto tre o quattro corpi, ma inizialmente non sapevano se ci fossero sopravvissuti. L’aereo era pilotato da Eliodoro Álvarez, l’ultimo contatto con la torre di controllo è avvenuto sopra Villanueva, Casanare. I passeggeri erano diretti a Bogotá per un incontro con i leader del partito Centro Democratico.

La notizia dell’incidente ha scosso profondamente gli esponenti politici. La senatrice Paloma Valencia ha espresso il suo dolore tramite Twitter, ricordando l’amica Nohora Tovar e gli altri membri deceduti nell’incidente, inviando un abbraccio alle loro famiglie.

Questo tragico evento rappresenta una perdita incolmabile per il mondo politico colombiano, lasciando un vuoto che sarà difficile colmare.