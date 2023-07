Tragico incidente: La madre investe accidentalmente la sua bimba di 13 mesi

Un terribile incidente ha sconvolto la comunità di Cottonwood, in Arizona, quando una madre ha accidentalmente investito la sua bambina di 13 mesi mentre manovrava l’auto. Questa tragedia ha portato a una scena straziante e la famiglia è ancora sotto shock per la perdita della piccola Cyra Rose Thoeming.

Il tragico incidente

La madre, Jafria Thornburg, si stava spostando con la sua auto, parcheggiata in una zona ghiaiosa vicino alla loro residenza. Durante la manovra, involontariamente ha preso il seggiolino in cui si trovava la piccola Cyra, facendolo cadere all’indietro e causando gravi lesioni alla bambina. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi medici, le condizioni di Cyra sono apparse subito gravi e, purtroppo, i medici non sono riusciti a salvarla.

La tragedia che ha colpito la famiglia

Dopo l’incidente, Jafria ha prontamente contattato le autorità per segnalare l’incidente avvenuto con la sua auto e la sua bambina. L’ufficio dello sceriffo della contea di Yavapai ha confermato l’accaduto e ha fornito il supporto necessario alla famiglia in un momento così difficile. La comunità locale è rimasta sconvolta da questa tragica perdita.

Il ricordo di Cyra

La famiglia ha creato una pagina GoFundMe per raccogliere fondi e onorare la memoria di Cyra Rose Thoeming. Descrivendo la bimba come una luce nel mondo, che portava sorrisi a tutti quelli che la conoscevano, la famiglia ricorda il suo amore per la natura, il gioco con la famiglia, gli animali e l’acqua. Ogni persona che ha avuto la fortuna di incontrarla ha ricevuto un sorriso che migliorava la giornata, indipendentemente dal proprio stato emotivo.

