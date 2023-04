Tragico incidente: Pilota delle Frecce Tricolori muore carbonizzato

Un velivolo ultraleggero precipita a Lusevera, Udine, causando la morte di due persone, tra cui il capitano Alessio Ghersi.

L’incidente aereo a Lusevera (Udine)

La notizia è stata confermata nella tarda serata di sabato 29 aprile: tra le due persone morte carbonizzate nell’incidente con un velivolo ultraleggero precipitato nell’alta Val Torre, nella zona di Lusevera (Udine), vi era un pilota delle Frecce Tricolori. Si tratta di Pony 5, il capitano Alessio Ghersi, di 34 anni. L’altra vittima sarebbe un parente.

Dettagli sull’incidente

Il dramma si è consumato intorno alle 18:30 di ieri, quando alcuni testimoni hanno visto il velivolo precipitare avvolto da una nuvola di fumo sprigionatasi dopo una fiammata o una esplosione. Tre diverse persone hanno lanciato l’allarme, segnalando la caduta di un ultraleggero nella zona della catena dei Musi. Il velivolo, un Pioneer 300 marche I-8548, era decollato poco prima da Campoformido.

Il punto in cui il velivolo si è schiantato è molto impervio e completamente coperto dalla vegetazione, un bosco fitto raggiungibile soltanto a piedi dai soccorritori. Nella zona è stato allestito un campo base per coordinare le operazioni di soccorso.

Reazioni e conseguenze

L’Aeronautica militare ha espresso “cordoglio” per la morte del capitano Alessio Ghersi e ha annullato il tradizionale evento del primo maggio a Rivolto (Udine) per l’apertura della stagione acrobatica. Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, si è unito al dolore dei familiari, in particolare alla moglie e ai loro due bimbi.

Chi era Alessio Ghersi

Alessio Ghersi aveva 34 anni ed era originario di Domodossola. Ricopriva attualmente la posizione di 2 Gregario destro, Pony 5, all’interno della formazione delle Frecce Tricolori. In Aeronautica militare sin dal 2007, era stato assegnato al 4 Stormo di Grosseto dopo la fine delle scuole di volo, conseguendo la qualifica di pilota combat ready sul velivolo Eurofighter. Ghersi aveva partecipato a innumerevoli attività di difesa aerea sia in ambito nazionale sia in missioni Nato, prima di essere selezionato per le Frecce Tricolori.