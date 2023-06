Tragico Incidente: Pulmino Precipita in una Scarpata e si Ribalta, con Feriti Gravi. Presente anche un Bimbo di 11 Anni - Controcopertina

Un Terribile Incidente

Un brutto incidente ha sconvolto Canazei, con un pulmino che è precipitato in una scarpata, lasciando immagini impressionanti e ferite gravi tra i passeggeri. L’intervento immediato dei carabinieri e delle ambulanze del 118 ha contribuito al soccorso delle persone coinvolte. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i pompieri, il soccorso alpino e tre elicotteri per fornire supporto.

L’Impronta dell’Incidente

L’impatto è stato terribile e ha spaventato tutti i passeggeri. Alcuni di loro hanno riportato ferite, inclusi un bambino di 11 anni. Il pulmino è finito in una scarpata, precisamente alle 8:30 del 30 giugno, lungo la strada statale 242 che collega la valle di Fassa alla Val Gardena, in Trentino-Alto Adige.

Indagini in Corso

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, il pulmino è caduto nella scarpata a Canazei e sei persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. I militari di Cavalese hanno avviato un’indagine per fare piena luce sulla vicenda. Si ipotizza che il veicolo si stesse dirigendo verso la Val di Fassa per un evento di volontariato. Tuttavia, le cause esatte dell’incidente rimangono ancora incerte.

Feriti in Condizioni Gravi

Purtroppo, tre passeggeri sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche. Non sono stati coinvolti altri veicoli nell’incidente, quindi è necessario capire se il conducente abbia avuto un malore o se vi siano altre ragioni alla base di questa caduta nella scarpata. Tra i feriti gravi, ci sono tre uomini nati nel 1955, 1956 e 1957, oltre al bambino di 11 anni.

Trasporto dei Feriti

I feriti sono stati trasportati a Rovereto, Cavalese, Trento e Bolzano, nelle strutture ospedaliere della zona. Si tratta di persone che risiedono nelle vicinanze dell’incidente, e la loro situazione clinica richiede cure immediate e attente.

Conclusione

L’incidente a Canazei ha scosso profondamente la comunità locale, con conseguenze gravi per i passeggeri del pulmino. L’indagine in corso fornirà ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente, mentre le autorità e i soccorritori si adoperano per fornire il miglior supporto possibile alle vittime e alle loro famiglie.