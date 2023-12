Nella tragica mattinata di venerdì 29 dicembre, Danilo Pastorelli, un motociclista di 41 anni e padre di due gemellini di 3 anni, ha perso la vita sul Gra, tra le uscite Magliana e Pisana. L’incidente è avvenuto mentre percorreva la strada in direzione di Fiumicino, quando è stato colpito da un’auto, causando una violenta caduta che lo ha portato allo schianto contro uno spartitraffico appuntito, causandone la morte istantanea.

La Ricostruzione dell’Incidente Mortale

Gli investigatori stanno ancora analizzando gli eventi che hanno portato alla tragica morte di Danilo Pastorelli. Tuttavia, i primi riscontri indicano che la caduta dalla moto e il conseguente decesso potrebbero essere stati causati da una manovra rischiosa compiuta da un’auto. L’automobile stava sorpassando la moto in corsia, ma improvvisamente ha virato a destra, colpendo il motociclista. Questo ha portato alla perdita di controllo delle due ruote da parte di Danilo, facendolo cadere violentemente sull’asfalto, perdere il casco e rotolare fino allo scontro fatale con uno spartitraffico appuntito.

Il Cordoglio per la Perdita di Danilo Pastorelli

Una volta arrivati sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno purtroppo constatato la morte di Danilo Pastorelli. Questo tragico evento ha scosso la comunità, in particolare i suoi amici e familiari, che hanno espresso il loro cordoglio sui social media. Il 41enne, marito e padre amorevole, lavorava come capo officina. In un momento così doloroso, molti hanno condiviso messaggi di affetto e commozione, ricordando Danilo con le parole “Riposa in pace Danilo” e “Buon viaggio”.