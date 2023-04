Trattore si capovolge, Carlo D’Eramo perde la vita tra le sue terre: “Persona generosa, instancabile lavoratore”

Carlo D’Eramo ci ha lasciato a 68 anni, tragicamente coinvolto in un incidente con il suo trattore a Tagliacozzo mentre si dedicava al suo terreno. Venerdì sera, un evento simile è accaduto a Valfabbrica, in provincia di Perugia.

Nel cuore delle campagne dell’Aquila, Carlo D’Eramo, 68 anni, ha incontrato il suo destino in un tragico evento mentre lavorava con il suo trattore. Nonostante l’intervento tempestivo del 118 a Tagliacozzo, il soccorso è stato vano poiché l’agricoltore era già deceduto.

Da quanto emerso finora, sembra che il signor D’Eramo si fosse recato da Scurcola, dove risiedeva, a un suo terreno nella zona pedemontana del paese, lungo la strada per Tagliacozzo. Per ragioni ancora da chiarire, mentre lavorava nel suo podere, il trattore che stava guidando si è ribaltato, travolgendolo.

Una prima ipotesi dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tagliacozzo suggerisce che l’agricoltore potrebbe aver perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato investendolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco di Avezzano.

Nativo di Tagliacozzo e residente a Scurcola Marsicana, Carlo era un ex dipendente comunale, recentemente pensionato, conosciuto e apprezzato per la sua gentilezza e disponibilità. Innumerevoli messaggi di cordoglio stanno giungendo alla sua famiglia, tra cui quello del Sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio: “Carlo era una brava persona, di cuore, lavoratore e attaccato alla Famiglia. Il Signore gli dia pace e la terra che stava coltivando gli sia lieve”. Carlo lascia la moglie Maria e i figli Luca ed Emanuele.

Un evento analogo è avvenuto nella tarda serata di ieri a Valfabbrica, in provincia di Perugia: i vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti nella località Monteverde per il ribaltamento di un trattore. L’autista è precipitato insieme al mezzo in fondo a una scarpata, e il recupero è stato effettuato dai vigili del fuoco di Gaifana. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Perugia in gravi condizioni.