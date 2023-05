Triste scoperta: Mattia Laviola, il giovane scomparso, trovato morto in un parco - Controcopertina

Un’epilogo tragico per la scomparsa di Mattia Laviola, uno studente universitario di soli 21 anni. Dopo ore di incertezza, è stata fatta una terribile scoperta: il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto a Policoro, in provincia di Matera, vicino al parcheggio dove aveva lasciato la sua auto, con le chiavi all’interno. In questo articolo, esploreremo i dettagli di questa tragica scoperta e l’avanzamento delle indagini in corso.

La scoperta del corpo

Il corpo di Mattia Laviola è stato trovato in un’area limitrofa alla riserva naturale del bosco Pantano e all’oasi del WWF. Le circostanze della sua morte sono ancora oggetto di indagine e non viene esclusa l’ipotesi del suicidio. Le autorità hanno mobilitato un notevole numero di uomini e mezzi per le ricerche, comprese operazioni condotte in mare.

Le reazioni e le condoglianze

La famiglia di Mattia Laviola aveva allertato le forze dell’ordine dopo che il giovane non era tornato a casa. Le ricerche sono state avviate immediatamente e poche ore dopo è stata ritrovata la sua auto nel parcheggio dell’Oasi Faunistica WWF. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia di Mattia attraverso un messaggio su Twitter. Questa tragedia ha colpito profondamente la comunità, con molti che si uniscono al dolore dei genitori del giovane.

La scoperta del corpo di Mattia Laviola ha portato a un triste epilogo nella sua scomparsa. Mentre le indagini sono ancora in corso per determinare le circostanze esatte della sua morte, è un momento di profondo dolore per la sua famiglia e per la comunità locale. Nel ricordo di Mattia, siamo tutti uniti nel condividere le condoglianze e il sostegno alla sua famiglia in questo momento difficile.