Tristezza a Montemaggiore Belsito, scompare a 47 anni la docente Claudia Mesi

La comunità di Montemaggiore Belsito è in lutto per la scomparsa di Claudia Mesi, amata insegnante di 47 anni, purtroppo colpita da un male incurabile.

Claudia, sposata e madre di due figli, si è purtroppo spenta ieri sera. Ha dedicato la sua vita ai bambini e ha lasciato un’eredità duratura a Cerda, dove era stata insegnante. I funerali si svolgeranno oggi, 21 marzo, alle 16 presso la Chiesa Madre di Montemaggiore Belsito.

Numerose sono state le espressioni di cordoglio in omaggio alla compianta insegnante. Maria Concetta ha osservato: “Claudia era una persona straordinaria, sempre piacevole, benevola, sorridente, affettuosa e virtuosa. Questa notizia ha lasciato tutti sconvolti. Estendo le mie più sincere condoglianze a tutta la famiglia”.

Francesca ha scritto: “Conoscevo intimamente Debora, la mia vicina di casa, e il dolore rimarrà con me per sempre. Non dimenticherò mai il tuo carattere allegro, quello che caratterizza chi lotta e ama la vita. Hai amato la vita fino al tuo ultimo giorno”, ha detto Francesca nel suo addio a Debora.

La scomparsa di Claudia ha creato un immenso senso di perdita nella comunità di Montemaggiore Belsito, dove era nota per la sua benevolenza, la sua competenza e il suo entusiasmo per l’insegnamento. L’annuncio della sua morte ha suscitato una grande commozione e affetto, dimostrata dalle numerose persone che hanno partecipato al funerale per porgerle l’ultimo saluto. La sua assenza lascerà un segno indelebile nella mente di coloro che l’hanno conosciuta e amata.