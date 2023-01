Tutte le storie di Carlo Verdone tra ex moglie, figli, parenti e probabilmente una nuova compagna

La vita di Carlo Verdone non è solo segnata da notevoli successi nell’industria cinematografica, ma è anche caratterizzata da forti affetti. Sebbene sia difficile immaginare il nostro amato Verdone come un Casanova, le sue relazioni spaziano da quelle coniugali a quelle parentali e platoniche. Di conseguenza, sorgono molte domande: chi è l’attuale compagna di Carlo Verdone, chi sono i suoi figli e chi era la sua ex moglie.

Questo materiale è importato da Instagram. Potrebbero essere disponibili formati alternativi dello stesso contenuto o ulteriori informazioni sul loro sito web.

Carlo Verdone, biografia

Partendo dall’inizio, Rossana Verdone, o mamma, è l’alfa e l’omega di tutto. Mario Verdone e Rossana Schiavina si sono conosciuti, innamorati e hanno dato alla luce Carlo e Silvia nel 1950. In un’intervista, Carlo ha ammesso che sua madre è stata la persona più affettuosa della sua vita, anche se l’ha fatta soffrire molto durante l’infanzia. Il padre lo introdusse nell’industria cinematografica, mentre la madre lo incoraggiò a seguire la sua passione per il teatro. Il giorno del suo primo spettacolo, Carlo fu preso dalla paura e si rifiutò di uscire di casa, finché la madre non lo sollevò e lo incoraggiò ad andare. Purtroppo Rossana morì nel 1984 a causa di una rara sindrome neurologica. Per Carlo, che all’epoca aveva 35 anni, fu un’esperienza devastante.

Silvia Verdone, sorella di Carlo, è sposata con Christian De Sica, amico e collega di Verdone. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Carlo e suo padre inizialmente non erano contenti della presenza di De Sica, tanto che il padre di Carlo lo definì addirittura un “pallonaro”. Nonostante ciò, De Sica e Verdone sono stati insieme per 40 anni e hanno due figli, Brando e Maria Rosa.

È possibile accedere ai contenuti di Instagram in formati alternativi o ottenere ulteriori informazioni visitando il loro sito web.

Carlo Verdone, ama

Prima di incontrare Gianna Scarpelli, Carlo Verdone ha vissuto una serie di relazioni sentimentali, una delle quali è stata rappresentata nella serie Amazon Prime Video, Vita da Carlo. Verdone ha commentato che il personaggio interpretato da Anita Caprioli era basato su una delle sue relazioni fallite. “Avevo 19 anni quando incontrai una bella farmacista vicino alla mia casa di campagna. Volevo chiederle di sposarmi, ma purtroppo era più grande di me e non se ne fece nulla. Tuttavia, non l’ho mai dimenticata. Anita ha un viso gentile ed è piena di grazia e gentilezza, proprio come lo era lei”.

Nel 1980, Carlo Verdone e Gianna Scarpelli si sono sposati e hanno vissuto 16 anni di matrimonio e due figli, Giulia Verdone (1986) e Paolo Verdone (1989). Sebbene si siano separati nel 1996, non hanno mai divorziato ufficialmente. Di Gianna Scarpelli si sa poco, poiché i due hanno avuto una vita privata. Si dice che la separazione sia stata causata dai numerosi impegni di Verdone, ma si tratta ancora di speculazioni. Nonostante la separazione, i due hanno mantenuto un rapporto positivo e sostengono le attività dei figli: Giulia si sta dedicando alla recitazione e alla regia, mentre Paolo starebbe puntando alla carriera diplomatica. Verdone ha anche detto che, dopo la separazione, Gianna era disposta a trascorrere le vacanze con lui e i bambini.

Il contenuto di Instagram è stato importato. Ulteriori informazioni possono essere disponibili in un formato alternativo o sul sito web.

Carlo Verdone, vita privata oggi

Nonostante l’assenza di un “vissero felici e contenti” o di un ritorno di fiamma, Carlo Verdone è rimasto solo per un po’, proclamandosi soddisfatto della sua vita da single. Tuttavia, all’età di 70 anni, il regista ha ammesso durante la presentazione della serie televisiva Vita di Carlo di non essere più solo. Questo ha scatenato speculazioni su chi fosse la sua nuova compagna, facendo il nome di Ilenia Pastorelli. L’attrice ha smentito le voci a Un giorno da pecora, spiegando di essere ancora single e di vivere con il suo gatto.

L’identità della nuova compagna di Carlo Verdone è attualmente sconosciuta. Verdone ha confermato l’esistenza di questa persona, ma il nome rimane per il momento incerto.