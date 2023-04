Tutti gli amori ed ex fidanzati di Loredana Bertè: cosa sappiamo

L’incredibile Loredana Bertè, nata Loredana Carmela Rosaria Bertè il 20 settembre 1950 in Calabria, è nota in tutto il mondo per essere una delle cantanti italiane più conosciute al mondo. Nonostante la perdita di sua sorella Mia Martini abbia segnato la sua vita, la passione di Loredana per la musica è iniziata in tenera età, quando ha iniziato a esibirsi al Piper a metà degli anni Sessanta. Negli anni ’80 e ’90, Loredana Bertè e Bjorn Borg erano due delle coppie di celebrità più chiacchierate.

Il primo album di Loredana, Streaking, fu pubblicato nel 1974, ma solo un anno dopo, quando pubblicò il suo singolo di successo, Sei bellissima, ottenne la fama. Nel 1979 esce la sua canzone più nota, E la luna bussò, realizzata in collaborazione con Daniele Pace e Oscar Avogrado. Infine, nel 1982, la partecipazione al Festivalbar con Non sono una signora le porta un immenso successo.

Vita privata di Loredana Bertè

Loredana ha avuto una carriera di incredibile successo e la sua vita privata non è mai stata noiosa. Negli anni ’70 ha vissuto l’amore con il tennista Adriano Panatta, seguito da Red Canzian e Mario Lavezzi. Dopo questi anni turbolenti, è riuscita a trovare la pace con Roberto Berger, erede del ricco imprenditore del caffè Hag, e lo ha sposato nel 1983. Purtroppo la loro relazione, durata quattro anni, terminò nel 1989. Più tardi, nello stesso anno, Loredana sposò il famoso tennista Bjorn Borg, ma il matrimonio fu difficile.

Con Björn stavo giocando una partita rischiosa ed ero arrivata a un punto in cui dovevo dimostrargli il mio amore. Così, ho preso gli stessi tranquillanti che aveva preso lui e ho iniziato ad addormentarmi. Prima di perdere completamente conoscenza, ho chiamato un suo amico e gli ho detto: “Fai sapere a Bjorn che lo amo”. Per fortuna lui ha capito e ha chiamato la polizia che è arrivata in tempo per salvarmi.

Björn Borg e Loredana Bertè si sono incontrati per la prima volta a Parigi nel 1973, quando entrambi si trovavano lì per una partita di tennis. All’epoca, il cantante era fidanzato con il campione Adriano Panatta. Prima della partita, Borg disse alla sua futura moglie: “Amò, devo battere in fretta questo ragazzino svedese, così dopo possiamo andare a cena”. Poi vinse la partita al Roland-Garros.

Nella sua autobiografia, Bertè racconta quella fatidica sera di giugno in cui lei e Borg si strinsero per la prima volta la mano, un momento che sarebbe stato seguito da un decennio di silenzio. Dieci anni dopo, Loredana sposò l’agiato Roberto Berger, per poi separarsi. Nel frattempo, Borg si sposò con Mariana Simionescu solo per motivi di facciata – Il Corriere della Sera sostiene addirittura che la donna propose alla Bertè di portare via Borg con sé. Convincentemente, questo serve a testimoniare la forza del legame tra Bertè e Borg.

Loredana e Björn ebbero la possibilità di riunirsi a New York, dove lui era impegnato in un evento di sette ore al palazzetto dello sport e lei era con Liza Minelli e Andy Warhol. Si sono visti solo per qualche sera, ma solo per divertimento. Nonostante l’iniziale esitazione, Loredana è attratta da Björn e alla fine si ritrovano a Ibiza, dove iniziano una relazione. Nel 1989 annunciano la loro unione in una conferenza stampa e si sposano a Milano. Nonostante Loredana fosse già a conoscenza del lato oscuro di Björn, dovuto principalmente alla cocaina, scelse comunque di impegnarsi con lui.

Nel 1987 il suo matrimonio con il figlio di un miliardario finì e poco dopo la Bertè si riunì con Bjorn Borg a New York. Entrambi si trovavano in città per affari e hanno riacceso la loro relazione 10 anni dopo il loro primo incontro.

Quello che era iniziato come un rapporto spensierato tra una cantante e un tennista è sbocciato in un legame significativo nel 1988. Sfortunatamente, la relazione si è presto incrinata quando è diventata di dominio pubblico.

La coppia decise di trasferirsi in Svezia, la patria di Borg, ma il loro rapporto non migliorò. Il successo travolgente della carriera di Loredana Bertè portò Borg a seguirla in varie tournée, inducendo la cantante a prendersi una pausa dall’attività musicale. Sfortunatamente, questo non fu un periodo tranquillo per l’11 volte vincitore di Slam, che si trovò a combattere con la dipendenza da cocaina e tentò persino il suicidio.