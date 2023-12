Il caso dei pandori Balocco, marchiati con il nome di Chiara Ferragni, sta scuotendo la rete e la sua popolarità. L’influencer è al centro di una tempesta di critiche e polemiche. Su piattaforme social come Twitter e Instagram, si contano oltre 6 milioni di interazioni sul tema. Il sentiment che emerge da queste conversazioni è schiacciante: il 67% delle opinioni è negativo.

Le Critiche Sferzanti

Le critiche si abbattono principalmente su Chiara Ferragni e il suo team, accusati da numerosi utenti di non aver tenuto un comportamento corretto verso il pubblico. Tuttavia, anche Balocco, l’azienda coinvolta, non è esente da critiche, sebbene in misura nettamente minore rispetto all’influencer e al suo team.

L’Incrimine del Procuratore di Milano

La situazione si è fatta così tesa che il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha ricevuto un esposto presentato dal Codacons e da Assourt. Questo esposto ipotizza il reato di truffa legato alla vicenda che coinvolge Chiara Ferragni e il gruppo Balocco nella vendita dei pandori. La procura dovrà ora valutare questa querela presentata dalle associazioni dei consumatori e decidere come procedere.





Le Scuse di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha cercato di mettere una pezza a questa situazione disastrosa. Ha ammesso pubblicamente di aver commesso “un errore di comunicazione” in relazione al caso dei pandori Balocco. Ha sottolineato l’importanza della donazione benefica fatta da Balocco all’ospedale Regina Margherita come parte fondamentale dell’accordo. L’influencer ha annunciato di voler devolvere un milione di euro all’ospedale Santa Margherita.

Pandori Balocco in Vendita su Ebay

La vicenda ha ormai assunto proporzioni incredibili. Su Ebay, secondo quanto riportato da Fanpage, alcuni individui hanno cercato di capitalizzare sul caso dei pandori Balocco griffati Chiara Ferragni. Ci sono due annunci attualmente disponibili: uno parte da un’asta di 50 euro, mentre l’altro ha un prezzo di partenza di 100 euro.

La polemica e l’indignazione continuano a crescere attorno a questo caso, e sarà interessante vedere come si svilupperà nei prossimi giorni. Chiara Ferragni, ormai, è al centro di un ciclone mediatico che potrebbe avere un impatto significativo sulla sua immagine e la sua reputazione.