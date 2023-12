Nella tranquilla frazione di Sant’Elia, situata nella città di Rieti, una tragica vicenda ha sconvolto la comunità. Una coppia di anziani, entrambi ottantenni, è stata ritrovata senza vita all’interno del proprio appartamento. Si tratta di un episodio che fa presagire un terribile omicidio-suicidio.

La Scena del Crimine

Quando i soccorritori sono giunti sulla scena, hanno fatto una scoperta agghiacciante: i due anziani erano riversi a terra, immersi nel sangue. L’orrore dell’accaduto è stato scoperto da un parente, che ha subito allertato le autorità. La Squadra Mobile della Questura di Rieti è prontamente intervenuta per avviare le indagini necessarie a far luce su questa drammatica vicenda.

Una Ricostruzione Preliminare

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l’uomo abbia ucciso la moglie utilizzando un martello, compiendo un gesto di estrema violenza. Successivamente, ha scelto di togliersi la vita impiegando un fucile da caccia. La scena del crimine è stata descritta come orribile, lasciando intravedere l’enorme tragedia che si è consumata all’interno di quella casa.





Una Terribile Scoperta

La coppia viveva da sola, e sembra che la loro morte sia avvenuta nei giorni precedenti al ritrovamento dei corpi. La terribile notizia è stata comunicata oggi pomeriggio dalla figlia della coppia, residente in Francia, che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. La sua preoccupazione ha portato alla scoperta di questa tragedia, gettando Sant’Elia e Rieti nel dolore e nello sgomento.

Una volta completate le indagini, si cercherà di comprendere i motivi dietro questo gesto terribile, che ha sconvolto la vita di una coppia di anziani e di tutta la comunità di Sant’Elia.