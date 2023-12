I Santi Francesi, il duo musicale che ha conquistato il cuore del pubblico italiano vincendo X Factor 2022, sono pronti a fare il loro ingresso nella scena musicale italiana. Composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, il duo ha dimostrato di avere non solo talento musicale ma anche una profonda sensibilità nei confronti delle tematiche sociali.

Testi Delicati su Temi Importanti

I Santi Francesi si sono distinti per i loro testi delicati e la capacità di affrontare temi importanti in modo originale e mai scontato. La loro ultima canzone, “Occhi tristi,” è un racconto sull’amore che ha catturato l’attenzione del pubblico. La canzone potrebbe portarli sul palco dell’Ariston, come finalisti di Sanremo Giovani.

La Genesi di “Occhi tristi”

Alessandro De Santis ha raccontato che la canzone “Occhi tristi” è nata quasi per caso durante una sessione in studio con Antonio Filippelli. La canzone parla di fiducia nel futuro, soprattutto nei rapporti di coppia, ma il messaggio è universale e può essere applicato a molte situazioni. I Santi Francesi cercano di affrontare tematiche importanti senza necessariamente spiegarle nel dettaglio, utilizzando un linguaggio gentile e poetico.





Impegno Sociale

Oltre alla loro musica, i Santi Francesi sono impegnati socialmente. Il duo cerca di sensibilizzare il pubblico su questioni sociali rilevanti, compresa la lotta contro la mascolinità tossica. Alessandro De Santis ha sottolineato che la sua generazione sta facendo progressi significativi nell’accettazione e nell’accettazione di sé stessa, ma c’è ancora lavoro da fare.

Educazione Sentimentale

Uno degli obiettivi dei Santi Francesi è promuovere un’educazione sentimentale e sessuale più consapevole nelle scuole. Vogliono contribuire a far sì che i ragazzi e le ragazze crescano con una maggiore consapevolezza delle dinamiche delle relazioni amorose e sessuali.

Rispondendo alle polemiche riguardo ai testi che inneggiano alla violenza, come nel caso della canzone “La Sad,” De Santis ha sottolineato che la censura non è la soluzione. Ritiene che ogni artista abbia il diritto di esprimersi, ma spetta al pubblico decidere cosa ascoltare. Inoltre, è importante distinguere l’artista dalla persona, poiché alcuni artisti creano personaggi nei loro testi che possono essere molto diversi dalla loro vita reale.

La Voce dei Giovani

I Santi Francesi rappresentano una voce importante nella musica italiana contemporanea. Con la loro gentilezza e il loro impegno sociale, stanno contribuendo a plasmare una nuova generazione di artisti e appassionati di musica che cercano di fare la differenza nel mondo attraverso la loro arte. La loro partecipazione a Sanremo potrebbe essere un ulteriore passo verso il riconoscimento e l’ispirazione di molti.