Dipinto, nome d’arte di un giovane rapper ancora avvolto nel mistero, è uno dei talenti emergenti selezionati per la finale di Sanremo Giovani 2023. Tuttavia, chi è veramente Dipinto? Scopriamo insieme la sua storia, dalle sue origini alla vita privata.

Nato a Napoli, Dipinto ha abbracciato la sua passione per la musica sin da giovane. Ha fatto il suo ingresso nel mondo della musica rap firmando un contratto con Capitol Records Italy. La sua carriera ha preso il via nel 2021 con il brano “Senz ‘e me feat. Plug,” seguito dal freestyle “Rolls Royce” e, nel 2022, dal singolo “Party.” Quest’ultimo brano, come riportato da All Music Italia, è un omaggio alla sua città natale:

“Napoli è un luogo che dà tanto ai ragazzi: abbiamo una musicalità diversa, che già da piccoli ci cattura. Dal Neapolitan Power al Rap di strada fino alla musica popolare. La mia musica viene da questo e dall’America.”





Sebbene la sua carriera musicale sia al centro dell’attenzione, la vita privata di Dipinto rimane un enigma. Sappiamo che è nato e cresciuto a Napoli, una città che ha profondamente influenzato il suo percorso musicale. Tuttavia, non sono disponibili dettagli sulla sua storia personale e familiare al di là di quanto possiamo dedurre dai suoi social media.

La Fidanzata di Dipinto: Emmanuela Panzuto?

Ciò che sappiamo è che Dipinto è innamorato e la sua fidanzata risponde al nome di Emmanuela Panzuto. Le loro interazioni affettuose sono evidenti attraverso le Instagram Stories condivise dalla coppia sui rispettivi profili social. Tuttavia, la biografia e la storia d’amore di Emmanuela restano un mistero.

Altre Curiosità su Dipinto

Fino al momento della sua selezione tra i finalisti di Sanremo Giovani, Dipinto aveva condiviso pochissimi contenuti su Instagram, mantenendo un profilo discreto e misterioso.

Con la sua musica e il suo talento, Dipinto si prepara a conquistare il palcoscenico di Sanremo Giovani 2023 e a farsi conoscere dal grande pubblico. Restate sintonizzati per scoprire cosa riserverà il futuro a questo giovane artista rap.