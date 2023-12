Lor3n, pseudonimo di Lorenzo Lavagnilio, è un giovane talento nato il 22 settembre 2001 a Isernia, nel Molise. La sua straordinaria avventura musicale ha avuto inizio fin dalla sua infanzia, grazie al sostegno e alla passione trasmessagli dalla sua famiglia.

Uno dei momenti cruciali che ha segnato il suo percorso è stato il ritrovamento di una chitarra di famiglia nascosta in cantina, uno strumento che ha scatenato la sua passione per la musica. A soli 10 anni, ha iniziato a suonare la chitarra in modo amatoriale, e successivamente ha deciso di prendere lezioni presso una scuola privata.

Con il passare degli anni, il mondo della musica ha catturato sempre di più la sua curiosità, portandolo a innamorarsi anche del pianoforte. Grazie a un percorso didattico iniziato fin da piccolo, ha trovato nella musica il suo veicolo d’espressione, iniziando a scrivere le sue canzoni a soli 14 anni.





Nel 2019, ha pubblicato il suo primo singolo da artista indipendente e autoproduttore, segnando l’inizio della sua carriera musicale. Nel corso del 2023, Lor3n ha fatto un incontro determinante con Mimmo Mignogna, che gli ha offerto un contratto discografico tramite la sua etichetta indipendente, Musica è.

Il suo primo singolo sotto questa nuova collaborazione, intitolato “Notte,” è stato pubblicato il 30 giugno. Il brano racconta una storia post-relazione in cui entrambe le persone si allontanano ma rimangono legate dai ricordi. Successivamente, ha lanciato “Come in un film,” un brano che esprime sia le sfide di un futuro incerto che una dichiarazione d’amore profonda.

Nell’ottobre dello stesso anno, Lor3n è stato selezionato tra i 49 partecipanti alle selezioni di Sanremo Giovani. È riuscito a entrare nei primi 8 finalisti che si esibiranno su Rai1 il 19 dicembre per competere e ottenere un posto al 74º Festival di Sanremo nel 2024 con il brano “Fiore d’inverno,” già disponibile dal 1° dicembre sulla piattaforma RaiPlay insieme al videoclip.

La storia di Lor3n è una testimonianza di talento, passione e dedizione che lo hanno portato a emergere nel mondo della musica, promettendo un futuro luminoso e ispiratore per questo giovane artista.