L’edizione 2023 di Sanremo Giovani sta per arrivare, e tra i talentuosi partecipanti spicca il nome di Jacopo Sol, un giovane cantautore pugliese di grande promessa. In questo articolo, esploreremo la sua carriera, la sua vita privata e alcune curiosità su questo artista emergente.

Chi è Jacopo Sol: Una Breve Biografia

Jacopo Sol, il cui vero nome è Jacopo Porporino, è un cantautore originario di San Severo, in provincia di Foggia, Puglia. La sua passione per la musica è nata sin da bambino, grazie alle lunghe traversate in macchina durante le quali ascoltava brani di artisti italiani e stranieri, introdotti dai suoi genitori. A soli otto anni, la madre lo ha iscritto a lezioni di chitarra, segnando l’inizio del suo viaggio musicale.

Con il passare del tempo, Jacopo ha sviluppato ulteriormente la sua passione, passando dallo strumento alle lezioni di canto e infine all’arte della composizione. Nel maggio del 2022, ha preso una decisione che avrebbe cambiato il corso della sua vita: si è trasferito a Milano. Questa metropoli ha offerto a Jacopo ispirazione e opportunità per esplorare nuovi suoni e stili musicali.





Sotto contratto con la Universal, ha debuttato nel mondo della musica e nel 2023 ha ottenuto un posto nella finale di Sanremo Giovani grazie al brano “Cose che non sai”. La sua musica spazia dalle sonorità acustiche a una fusione di elementi acustici ed elettronici, il tutto accompagnato da un’evoluzione del suo timbro vocale.

La Vita Privata di Jacopo Sol: Fidanzato o Single?

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non ci sono molte informazioni disponibili sullo stato attuale di Jacopo Sol, e non è chiaro se abbia una fidanzata o sia attualmente single.

Curiosità su Jacopo Sol

Durante la sua infanzia, Jacopo è stato influenzato da artisti come Pino Daniele e David Bowie, tra i preferiti dei suoi genitori. L’Origine del Nome d’Arte: Il suo nome d’arte, “Jacopo Sol”, deriva da un ricordo d’infanzia: l’unica nota che il suo maestro di chitarra riuscì a insegnargli fu il “Sol maggiore”.

Nelle sue canzoni, Jacopo Sol cerca di raccontare la sua vita con grande sincerità e trasparenza, condividendo esperienze, emozioni e stimoli personali. Presenza sui Social: Jacopo Sol ha un account su Instagram con migliaia di follower ed è particolarmente popolare su TikTok, dove conta numerosi fan.

Con Sanremo Giovani 2023 all’orizzonte, Jacopo Sol rappresenta uno dei talenti emergenti da tenere d’occhio nel panorama musicale italiano. La sua musica autentica e la sua storia personale stanno catturando l’attenzione del pubblico, e il palco di Sanremo potrebbe essere la piattaforma ideale per far brillare ulteriormente la sua stella.