Un addio stellare: icona del cinema e della politica, ci lascia - Controcopertina

L’industria Cinematografica in Lutto: La Leggendaria Glenda Jackson ci ha Lasciato

Il mondo del cinema è in lacrime: Glenda Jackson, l’indomabile stella che per decenni ha illuminato il panorama cinematografico, ci ha lasciato. Questa devastante notizia ha toccato il cuore di molte generazioni e scosso il mondo intero.

Carriera da Oscar

Un fulgido cammino costellato di successi, la sua carriera spicca con:

Due Premi Oscar

Due Emmy Awards

Due Golden Globe

La Jackson apparve per la prima volta sul grande schermo nel 1956 con The Extra Day. Presto, si unì alla prestigiosa Royal Shakespeare Company e lavorò fianco a fianco con il visionario regista Peter Brook. Uno dei suoi ruoli più noti fu Charlotte Corday in Marat/Sade del 1967.

L’Ascesa alla Popolarità

Fu il controverso film Donne in amore (1969) che la proiettò nell’Olimpo delle star, regalandole il suo primo Oscar. Non meno impressionante fu la sua interpretazione nel film L’altra faccia dell’amore (1970), dove la sua bravura fu nuovamente premiata.

In seguito, l’acclamato regista americano Melvin Frank mise a fuoco le sue straordinarie capacità e le offrì il ruolo principale in Un tocco di classe (1973), che le fruttò il suo secondo Oscar come migliore attrice protagonista.

Un Doppio Talento: Glenda Jackson, Attrice e Politica

Non solo un’icona del cinema, Glenda Jackson fu anche una forza indomabile nella politica. È con un misto di tristezza e rispetto che il suo agente, Lionel Larner, ha annunciato la sua scomparsa all’età di 87 anni, avvenuta serenamente nella sua residenza a Blackheath, Londra.

Un Amore per la Politica

Incredibilmente, la sua passione per la politica superò quella per il cinema. Questo ardore la portò a ritirarsi dall’industria cinematografica nel 1992 per dedicarsi completamente alla politica. Fu eletta deputata laburista alla Camera dei Comuni e ricoprì il ruolo di ministra ombra dei trasporti dal 1997 al 1999. Scelse di non ricandidarsi alle elezioni del 2015, data la sua venerabile età.

Il Ritorno alla Recitazione

Nonostante la sua dedizione alla politica, l’amore per la recitazione rimase vivo nel suo cuore. Nel 2016, 25 anni dopo il suo ritiro, Glenda Jackson fece un trionfale ritorno sul palcoscenico, interpretando Re Lear all’Old Vic di Londra. Nel 2018, tornò a New York, aggiudicandosi un Tony Award per la sua straordinaria performance in Tre donne alte di Edward Albee.

In Memoria di un’Icona Poliedrica

La scomparsa di Glenda Jackson lascia un vuoto incolmabile nel mondo del cinema e della politica. Con una carriera così ricca e variegata, il suo ricordo rimarrà vivo per sempre nelle menti e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di assistere alla sua maestria sullo schermo e nella sala dei comuni.