Un altro femminicidio sconvolge le Marche: Uccide l’ex moglie e poi chiede alla figlia di chiamare il 112

Un Femminicidio Agghiacciante a Cerreto d’Esi

Le Marche sono state sconvolte da un altro femminicidio. In un appartamento a Cerreto d’Esi, nel Fabrianese, una donna è stata brutalmente uccisa a coltellate nella propria abitazione. L’ex marito è ora in stato di fermo, sotto la custodia dei carabinieri.

Ricostruzione dei Fatti

Secondo una prima ricostruzione, l’ex marito si sarebbe recato a casa della donna intorno alle 3 del mattino. Aveva ancora le chiavi di casa e, una volta entrato – dove si trovava anche la figlia minorenne della coppia – è scoppiato un litigio. Al culmine dell’alterco, l’uomo ha afferrato un coltello e ha sferrato alla donna almeno 15 fendenti.

Dettagli sull’Omicidio

La vittima, C.M., era una infermiera di 53 anni. Nonostante l’intervento del personale del 118, non c’è stato nulla da fare per salvarla. Tutti gli indizi puntano sull’ex marito, un operaio di 55 anni, che è stato raggiunto in casa dai carabinieri della Compagnia di Fabriano e portato in caserma per essere interrogato.

L’uomo è ora in stato di fermo, sospettato di aver commesso l’omicidio. Pare sia stato lui a chiedere alla figlia di chiamare il 112 subito dopo aver ferito l’ex moglie. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.