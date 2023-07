“Un attacco epilettico poi si è spenta” – La prematura scomparsa di una giovane influencer

Lutto nel mondo dei social

Il mondo dei social è in lutto per la tragica scomparsa di una giovane influencer, conosciuta e ammirata per i suoi post e i video in cui raccontava la sua vita da studentessa universitaria. A soli 22 anni, la notizia della sua morte ha gettato nello sconforto i suoi numerosi fan, che hanno invaso i social con messaggi e ricordi commoventi.

La prematura scomparsa

La giovane influencer è tragicamente venuta a mancare a causa di un “evento epilettico”. La notizia è stata diffusa dalla confraternita della Kennesaw State University, ma è stata la sorella Amelia a confermare il decesso attraverso un toccante post su Instagram. Nell’immagine, Amelia appare insieme alle due sorelle, accompagnando il post con un lungo passo biblico.

Un addio commovente

Amelia ha elogiato la sua amata sorella Annabelle Ham, famosa youtuber e influencer, definendola “straordinaria”, “dolce” e “una sorella così buona” sia per se stessa che per la loro altra sorella, Alexandria. Anche Alexandria ha voluto rendere omaggio a Annabelle attraverso un messaggio online, ricordandola come una ragazza dolce, dai bellissimi occhi azzurri, sempre felice e capace di illuminare ogni ambiente. Amelia ha scritto: “So che voleva vivere la vita appieno, ed è proprio ciò che dobbiamo fare ora. So che sta danzando in Paradiso in questo momento e non vedo l’ora di abbracciarla di nuovo un giorno”.

Il ricordo di Annabelle Ham

Annabelle Ham aveva una vasta presenza sui social, con oltre 77.000 abbonati sul suo canale YouTube e più di 107.000 follower su Instagram e TikTok. Condivideva tutorial di bellezza, frammenti della sua vita e tanto altro ancora. La notizia della sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno, e molti sui social hanno voluto ricordare la giovane influencer, che sembra sia venuta a mancare a causa di un attacco epilettico.”