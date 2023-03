Un bambino di 8 anni ha tragicamente perso la vita in una palestra a Sant’Antonio Abate, mentre i suoi compagni di scuola erano presenti

Si è verificata una triste circostanza oggi presso il Primo Circolo Didattico “De Curtis” di Sant’Antonio Abate, nella provincia di Napoli. Un giovane studente di 8 anni ha accusato un malore durante la lezione di educazione fisica e, nonostante i tempestivi interventi del personale medico sanitario del 118, purtroppo non è stato possibile salvarlo. Il bambino è deceduto presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Le circostanze di questo triste evento sono attualmente oggetto di indagini da parte dei carabinieri della compagnia stabiese e verrà probabilmente effettuata un’autopsia per determinare con maggiore precisione le cause del decesso. Questa vicenda rappresenta un triste momento per la comunità scolastica e per la famiglia del giovane studente, e ci ricorda quanto sia importante garantire la sicurezza e la salute dei nostri giovani durante le attività scolastiche.

Inoltre, questa triste vicenda segue un caso simile verificatosi pochi giorni fa a Favara in provincia di Agrigento, dove un bambino di 12 anni ha accusato un malore durante una lezione di basket e, nonostante i soccorsi, purtroppo non è stato possibile salvarlo. Questi eventi sono un richiamo alla necessità di garantire la sicurezza e la salute dei nostri giovani e di prevenire situazioni del genere in futuro. La perdita di un giovane è sempre una tragedia e ci ricorda l’importanza di fare tutto il possibile per proteggere la vita e la salute dei nostri giovani.