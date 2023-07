Un colpo di scena: la possibile sostituta di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque - Controcopertina

La notizia dell’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha scatenato una serie di speculazioni sul nome della sua possibile erede. Inizialmente si era parlato di Myrta Merlino, reduce dall’esperienza a La7, come la scelta più probabile. Tuttavia, un nuovo nome è emerso come possibile candidata a prendere il posto di Carmelita: Alessandra Viero, una giovane e talentuosa collega.

L’incertezza sul futuro di Barbara D’Urso, che comunque avrà ancora un contratto con Mediaset fino a dicembre, ha aperto le porte a diverse ipotesi. Molti telespettatori trovano difficile immaginare Pomeriggio Cinque senza la sua presenza carismatica.

Addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque: il cambio di scenari

La notizia dell’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque è stata una sorpresa per molti, considerando che la conduttrice stessa aveva confermato la sua presenza regolare nel programma a settembre. Negli ultimi tempi, si era parlato sempre più insistentemente del possibile ingresso di Myrta Merlino come sua sostituta, ma ora sembra che le cose stiano cambiando nuovamente. L’agenzia La Presse ha riportato il nome di un’altra conduttrice televisiva, Alessandra Viero, come possibile erede di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque.

Le nuove prospettive: Alessandra Viero e Myrta Merlino

Secondo La Presse, Myrta Merlino potrebbe comunque trovare spazio in una trasmissione tutta sua alla domenica, mentre Alessandra Viero potrebbe prendere il testimone di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Inoltre, Bianca Berlinguer avrà un programma in prima serata e condurrà Stasera Italia in alternanza con Nicola Porro.

La situazione è ancora in evoluzione e bisognerà attendere ulteriori conferme ufficiali per sapere chi sarà la vera erede di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque.