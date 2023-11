Un evento sconvolgente scuote il Grande Fratello: lacrime e disperazione nel giardino!

La puntata del Grande Fratello è stata densa di emozioni e il dopo-puntata non è stato da meno. Giovedì notte, 2 novembre 2023, alcune concorrenti si sono riunite in giardino e hanno dato libero sfogo ai loro pensieri. In particolare, Angelica Baraldi, ancora scossa dall’episodio con Giampiero Mughini durante la notte di Halloween, ha avuto un crollo emotivo. Il giornalista ha fatto una battuta offensiva nei suoi confronti, che ha scatenato la reazione della gieffina.

Angelica ha pianto durante le nomination e ha continuato a farlo per tutta la notte. “Non è mai capitato in vita mia che qualcuno mi dessero della zo… davanti a tutta Italia. Io soffro troppo. La mia famiglia da casa sente che mi danno della zo… Avevo messo in conto liti e discussioni, ma non che qualcuno mi dicesse che sono una poco di buono”, si è sfogata con le amiche in giardino.

Letizia Petris ha cercato di consolarla, sottolineando la difficoltà di nominare certe parole in diretta. Angelica ha poi rivelato che Beatrice l’ha nominata e che probabilmente uscirà lunedì prossimo. La gieffina ha spiegato che tutti quelli che Beatrice ha nominato sono usciti, quindi ora tocca a lei. La disperazione di Angelica sembra essere aumentata a causa della situazione con Beatrice.





Nonostante tutto, le concorrenti sembrano essere unite e pronte a sostenersi l’un l’altra. Il pubblico non vede l’ora di scoprire come andrà a finire questa edizione del Grande Fratello.