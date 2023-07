Un intervento di chirurgia estetica diventato un vero incubo per una nota attrice - Controcopertina

Un tragico errore medico ha lasciato l’attrice sfigurata dopo l’ultimo intervento di chirurgia estetica. Un’esperienza che definisce un vero e proprio “incubo” e che sta ancora pagando le conseguenze. La 49enne attrice, nota per il suo ruolo nella serie TV inglese EastEnders, ha subito un tentativo di ricostruzione del naso a causa del collasso del setto nasale causato dagli anni di abuso di droghe. “Non potevo credere a quello che mi hanno fatto”, ha confessato l’attrice ai media britannici. Ha raccontato nel dettaglio cosa è successo e non ha problemi a mostrarsi su Instagram e sui giornali in attesa di un nuovo intervento correttivo del viso.

L’intervento fallito è avvenuto nell’aprile scorso, quando Daniella Westbrook si è recata in Turchia per sottoporsi all’operazione. Purtroppo, l’esito non è stato quello sperato, come testimonia OK! Magazine, che ha pubblicato anche le foto dell’attrice dopo l’intervento. L’intervento, chiamato “lifting chirurgico del filo”, è un procedimento mininvasivo che prevede l’inserimento di fili sottilissimi attraverso aghi indolori per creare una rete sottocutanea, senza l’utilizzo di tagli o cicatrici.

L’attrice sfigurata a causa di un intervento di chirurgia estetica

Nel caso dell’attrice, madre di due figli, l’intervento prevedeva l’uso di punti di sutura temporanei per sollevare la pelle e trasferire il grasso, nella speranza di riparare a un precedente intervento fallito. “Non so come sia potuto andare così male”, ha spiegato Danniella Westbrook a OK! Magazine. “Penso che ci sia stato un problema di comunicazione. Vorrei solo non essere mai andata in Turchia. Non mi sottoporrò mai più a un intervento chirurgico all’estero”, ha aggiunto, sottolineando che dovrà pagare circa 500.000 euro per un ulteriore intervento correttivo del viso. Tuttavia, prima di affrontare l’intervento, è impegnata nell’organizzazione del suo matrimonio.

Entro la fine dell’anno, la 49enne attrice intende sposare il suo fidanzato David. L’uomo verrà rilasciato dal carcere nei prossimi mesi e l’attrice sta già provando abiti da sposa. “Ci sposeremo all’estero, non posso rivelare molto altro, ma non vedo l’ora di diventare sua moglie”, ha concluso Daniella Westbrook nell’intervista al magazine.