Un matrimonio segnato dalla sfortuna: la figlia piange la morte dei suoi genitori, Luigi e Angela

Nel piccolo comune di Nerviano, in provincia di Milano, si è verificato un tragico evento che ha colpito profondamente la comunità locale. Luigi Bina e Angela Benecchi, una coppia di coniugi rispettivamente di 90 e 84 anni, hanno perso la vita poco tempo dopo il matrimonio della loro amata figlia.

La storia di Luigi e Angela è stata un percorso condiviso, fatto di momenti di gioia e momenti di dolore, di salute e soprattutto di malattia. È una storia che ha toccato il cuore di tutti coloro che li conoscevano.

La scomparsa di Luigi è avvenuta nella serata di lunedì, appena poche ore dopo che sua figlia aveva pronunciato il fatidico “sì” al suo amato sposo. Sua moglie, Angela, ha perso la vita la mattina seguente, mentre la famiglia preparava il funerale di Luigi. Un destino crudele che ha voluto separarli, ma che ha anche sottolineato la profondità del loro legame.

La coppia era molto conosciuta nella comunità di Nerviano. Luigi e la sua famiglia hanno gestito per anni un negozio di calzature, mentre lui stesso era attivamente coinvolto nell’attività dell’oratorio parrocchiale. Nel suo tempo libero, cantava nel coro della chiesa e recitava in una compagnia teatrale dialettale, dimostrando il suo amore per le arti e per il coinvolgimento nella comunità.

La memoria di Luigi Bina è stata omaggiata dall’organizzazione non-profit Collage, che ha espresso il suo dolore per la sua scomparsa. “Sei stato non solo un padre e un fratello maggiore, ma anche un amico. La tua mancanza sarà profondamente sentita, Luigi. Vogliamo credere che tu abbia preso per mano la tua amata Angela per attraversare insieme la soglia della speranza”, si legge nella nota rilasciata dall’associazione.

Questo triste episodio ha lasciato un vuoto nella comunità di Nerviano e un ricordo indelebile nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Luigi e Angela. La loro storia d’amore rimarrà un esempio di dedizione e di affetto per tutti coloro che li hanno amati e che hanno avuto la fortuna di far parte delle loro vite.