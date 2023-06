Un momento straziante: Mara Venier abbandona lo studio di Domenica In tra lacrime e spot pubblicitari - Controcopertina

Emozioni a Flusso Libero: Mara Venier e l’Addio Carico d’Affetto in Domenica In

In un episodio straordinariamente emozionante di Domenica In, Mara Venier offre un tributo sincero e struggente al suo genero scomparso. Scopriamo cosa è accaduto quando Mara, incapace di contenere il proprio dolore, ha dovuto interrompere la trasmissione.

L’Apertura Commuovente: Un Tributo al Cuore

“Scusatemi tanto.”

Mentre Domenica In si avvicina al termine della stagione, Mara Venier sceglie di inaugurare l’ultimo episodio in maniera significativa. Il programma inizia con un toccante omaggio a Pier Francesco Forleo, il genero di Mara, recentemente scomparso.

Pier era un apprezzato dirigente Rai nel reparto Direzione Diritti Sportivi.

Oltre alla sua carriera, era soprattutto il marito della figlia di Mara, Elisabetta Ferracini.

Pier era estremamente vicino a Mara, che lo considerava parte della famiglia.

Mara, affrontando la telecamera con il cuore in gola, rende omaggio al collega e al parente che era Pier.

Quando il Dolore Supera le Parole: L’Emozione Travolgente di Mara

In uno dei momenti più umani e reali trasmessi in TV, Mara non riesce a trattenere le sue lacrime. La profondità del suo dolore diventa troppo grande mentre pronuncia parole dolci in memoria di Pier.

“Io voglio iniziare questa puntata salutando Pier – inizia Mara Venier – Pier è stato un importante dirigente, la Rai, un’azienda che tutti noi amiamo tantissimo e Pier Francesco Forleo l’amava molto.”

Ma per Mara, Pier Francesco Forleo era molto di più:

“Lui si occupava di sport, ma per me Pier Francesco Forleo era solo mio genero. ‘La suocera’, mi ha sempre chiamata così per diciotto anni, suocera. Voi sapete che il mio rapporto con voi, pubblico, è un rapporto di sincerità e di onestà. Non posso fare a meno di cominciare questa puntata ricordando chi ha portato soltanto gioia e amore nella mia famiglia per diciotto anni”.

Un Bacio al Cielo: L’Addio di Mara

Con le lacrime che scorrono liberamente, Mara lancia un bacio al cielo e sussurra: “Pier, mi mancherai tantissimo, ci mancherai tantissimo.”

In quel momento, superata dall’emozione, interrompe la trasmissione per andare in pubblicità e lascia lo studio.

La Forza di Mara: Continuare nonostante il Dolore

Sebbene molti si aspettassero un tributo, pochi avrebbero potuto immaginare la profondità delle emozioni che Mara avrebbe condiviso. Dopo un inizio doloroso, Mara Venier, con grande forza d’animo, ha proseguito la trasmissione con ospiti, risate e musica. Alla fine, l’ultima puntata di Domenica In si è trasformata in una celebrazione.